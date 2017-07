“Nacho” Lacovara lanzó su campaña hacia las PASO con el trabajo y la tierra como prioridades

Ante un PJ colmado, Héctor “Nacho” Lacovara lanzó ayer su campaña y presentó la propuesta legislativa del espacio que encabeza, de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo 13 de agosto.

El precandidato a concejal por el Frente Justicialista Cumplir, que lidera el ex ministro Florencio Randazzo, estuvo acompañado por el diputado nacional Leonardo Grosso; la precandidata al Senado provincial por la Quinta Sección Electoral, la ex leona Inés Arrondo; el precandidato a diputado nacional Roberto “Tata” Gandolfi y y los precandidatos y precandidatas que integran la Lista 4 en Tandil.

Entre las propuestas legislativas, Lacovara desarrolló los proyectos de ordenanza con los que propone generar, desde el Concejo Deliberante, 300 puestos de trabajo genuinos por año y 200 lotes de acceso social.

El ex director de Cultura durante la gestión de Gino Pizzorno planteó además reformas y modificaciones en el área de seguridad, la revisión de las tasas municipales “que ahogan a los pequeños comerciantes” y prometió defender desde el Deliberativo los derechos de las mujeres.

Recordó su trayectoria como concejal, como titular del área de Cultura municipal y su tarea como secretario legislativo en la Cámara de Diputados bonaerense, con una importante labor en los proyectos de fábricas recuperadas de distintos puntos de la provincia.

“Siempre trabajé para los que menos tienen, para los humildes y los trabajadores, porque eso es el peronismo, compañeros: el peronismo es una forma de vida”, manifestó el precandidato por el Frente Justicialista Cumplir.

Destacó también que condujo “una Dirección de Cultura que materializó proyectos importantísimos para esta ciudad, como la Escuela de Música Popular, que permite que se pueda estudiar música de manera pública y accesible para todos”.

“Si las propuestas se hacen carne en la gente, si la gente se organiza y ustedes empujan, las cosas van a cambiar para los más vulnerables. Sepan que van a tener en este candidato la voz de los barrios en el Concejo Deliberante”, cerró Lacovara ante el aplauso de la militancia.

Luego la contadora Rosana Bulacio, segunda en la nómina de precandidatos a concejales, marcó “un Tandil que tiene dos caras, porque es una ciudad hermosa, con mucho potencial turístico, pero todo ese atractivo es inaccesible para los que menos tienen”.

Bulacio, responsable técnica de las Cooperativas El Laurel y Coopeva Textil, sostuvo que “queremos un lugar en el Concejo porque estamos preparados para dar la discusión política y poner en agenda a los que luchan día a día, a los trabajadores y trabajadoras, a los que no pueden acceder a su vivienda propia y tienen que alquilar. Ningún otro candidato está pensando en estos temas en este momento, por eso nosotros somos la alternativa de todos ellos”, señaló.

Marina Ramos, primera precandidata al Consejo Escolar, expresó “orgullo” por ser parte de esta lista, que expresa la “pasión, la alegría y el trabajo” del Movimiento Evita.

“Tenemos ideas propias y las llevamos adelante desde hace mucho tiempo. Honramos la palabra y la coherencia”, señaló.

La docente y coordinadora de la Unidad de Desarrollo Infantil de Villa Laza consideró que el Estado de Tandil “necesita una política integral de educación, que los barrios se integren al centro de la ciudad”.

“No podemos permitir que los chicos y chicas de los barrios no conozcan un museo o los paseos históricos. Les aseguro que eso hoy pasa en Tandil. Yo me eduqué en una escuela de concentración y sé lo que es la falta de oportunidades”, puntualizó.

A su turno, Inés Arrondo manifestó “alegría por estar cerca del Movimiento Evita, que tiene todo mi respeto y lo considero un movimiento social importantísimo, que con su trabajo pelea por transformar la sociedad todos los días”.

Sobre su incursión en la política de la mano de Florencio Randazzo, dijo que “éste es un nuevo equipo en mi vida, toda mi carrera estuvo signada por los equipos, por el sentir colectivo, que es el espíritu más lindo que podemos llevar, porque tiene una dimensión mucho más grande que uno mismo y nos trasciende”.

“Desde la plaza de mi barrio llegué a ser una leona y a representar a mi país con la camiseta argentina, gracias a las políticas deportivas del Estado. Quiero que todos los niños y niñas de la provincia tengan los mismos derechos que tuve yo cuando era chica”, dijo la campeona mundial con el seleccionado de hockey femenino.

Por último, el diputado nacional Leonardo Grosso abordó la compleja realidad del país y apuntó contra el Gobierno de la Alianza Cambiemos: “El adversario, al que hay que derrotar, el mayor problema que tenemos los bonaerenses y todos los argentinos se llama Mauricio Macri”, sostuvo.

Grosso indicó que “en estas elecciones se plebiscita el gobierno de Macri, un gobierno de pocos, ricos y muy poderosos”.

“Nosotros no queremos hablar de un gobierno que ya terminó, queremos hablar del presente y del futuro. La mejor estrategia para discutir es mostrar caras nuevas en el peronismo, y eso es Florencio Randazzo”, expresó el diputado.

Para cerrar, llamó a que el pueblo “le diga no a Mauricio Macri, porque lamentablemente estamos hablando otra vez de hambre en la Argentina”.

“Pero no venimos a desanimar a nadie. Lo que hacemos es una apuesta a la militancia, porque creemos en la política como herramienta de transformación y en la organización popular como camino para solucionar los problemas de nuestro pueblo”, concluyó.

