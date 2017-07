Convocan a la comunidad a colaborar con Show Solidario por la pequeña Berenice Guajardo

El próximo sábado desde las 16 en el Club Unión y Progreso se llevará a cabo un show solidario para juntar fondos necesarios para la intervención quirúrgica que necesita la niña Berenice Guajardo (7).

Los artistas invitados serán Martín Mazzanti, Beto Runo y la reconquista, Candela Palma, Vanesa Lisi y Valentina Castronovo, José Corbellini, Brisa Belén, Puede Estar Bueno y Enjoy Cumbia.

Los menores de 10 años no pagarán entrada, con la entrada del show y el bono contribución (quienes estén presentes) participaran de sorteos, importantes premios de donaciones; quien guste, puede llevar equipo de mate, infusiones (té-café), se proveerá de agua caliente y se degustarán platos dulces y salados de dichas donaciones.

Any Guerendiain, madre de la pequeña, narró los detalles de una malformación muy poco conocida, llamada “onfalocele gigante”.

“Hola soy la mamá de Bere y quiero contarles un poco de ella. En mis 4 meses de embarazo me dijeron que Bere traía una malformación llamada Onfalocele Gigante, un caso en cinco mil. El onfalocele es una hernia abdominal donde al gestarse, parte de sus órganos no llegan a introducirse del todo al cuerpo y quedan afuera en el cordón umbilical, esos órganos generalmente son el hígado, intestinos y estómago. Se descartó que fuera genético y teniendo los estudios adecuados se hizo seguimiento de su crecimiento. Un grupo de médicos con previo aviso del caso la recibieron el día de su nacimiento”, inició su relato.

La bebé, teniendo un día de nacida, “paso por una cirugía, sin poder introducir ninguno de los órganos. No siendo un caso conocido y sin médicos especialistas en nuestra ciudad se hizo lo posible y lo mejor para que Bere salga adelante, luego de 52 días de lucha en Neo le dieron su alta”, afirmó Guerendiain.

Durante estos años “su hernia creció y siempre la cuidamos de que no recibiera ningún golpe ya que eso podía implicar la pérdida de uno de sus órganos. Seguimos tratándola en Tandil con la esperanza de que a medida que creciera su cuerpo, sus órganos se introdujeran presionando con ayuda de una faja, una que debimos diseñar como papás, ya que nadie tenía experiencia en decírnoslo”, añadió la madre.

“Las consultas cada seis meses fueron durante años y con la respuesta de que había que esperar. En Abril de este año ya sin ningún cambió en una última consulta, decidí como mamá buscar por mi cuenta algún médico especialista, alguien que me guiara en cómo seguir con ella o darle un comienzo de una vez, busqué por noches en Internet y Dios me iluminó con un doctor, luego de leer toda su experiencia y visitar una página personal en la que brinda información, me comunique con él vía email para solicitarle ayuda, respondió al instante reiteradas veces que yo le escribí, hasta que me dijo que nos esperaba en la ciudad de Bahía porque quería conocer a mi chiquita ya que se debía hacer algo lo antes posible este año.

Viajamos a Bahía y lo conocimos, al abrir la puerta de su consultorio yo sentí Paz, nos brindó con todo su apoyo atender a Bere, guiarnos y ayudarnos a resolver su problema. Javier es especialista en Gastrosquisis una malformación como la de Bere solo las diferencia una sola cosa (los órganos no están cubiertos con el cordón umbilical) pero ya sabiendo de su experiencia de 10 Años nos dio confianza”, resaltó más tarde.

Comentarios

Comentarios