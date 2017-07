Independiente ante un inicio que ilusiona en el Federal B

El presente de Independiente en el Torneo Federal B de fútbol es alentador, como consecuencia de los dos triunfos y un empate que consiguió en el inicio del certamen. Los rojinegros se adaptaron rápidamente a la nueva divisional y los resultados alimentan al plantel e integrantes del cuerpo técnico con poder realizar una buena campaña.

Seguramente los próximos dos encuentros serán importantes para saber a que apuntará el elenco conducido por Gerardo Villar. Racing de Balcarce y Kimberley de Mar del Plata son el objetivo cercano que tiene el representante tandilense.

Hasta el momento, el funcionamiento de Independiente fue interesante en todas sus líneas, a partir de la seguridad que muestra la defensa, sumado el orden en el mediocampo y la cuota goleadora que le aportan los delanteros.

“Creo que hicimos un buen partido, en donde supimos aprovechar los errores del rival. Nos faltó más claridad para atacar y agrandar la diferencia. Igualmente creo que, por como se dio, el partido estaba ganado ya después de las expulsiones que ellos sufrieron”, arrancó diciendo el entrenador Gerardo Villar en diálogo con este medio.

Más tarde aseguró que “nos faltó un poco de inteligencia para agradar el marcador. Fue un encuentro duro porque Argentinos hizo el partido muy cortado, con muchas faltas, muy protestado y con muchas divididas. Nos costó armar juego debido a que el encuentro se fue poniendo feo pero creo que once contra once fuimos muy superiores”.

El técnico hizo una evaluación del arranque del rojinegro en el Federal B al señalar que “sumamos en los tres partidos y le sacamos siete puntos al último, por lo tanto me encuentro conforme con llo que es el inicio del certamen”.

Pensando en lo que se viene, con partidos importantes ante Racing y Kimberley, el entrenador comentó que “son encuentros ante rivales duros y que ya estaban en la categoría. Seguramente esos compromisos nos servirán para saber para que estamos en el torneo”.

También Villar recalcó que “de este plantel no me sorprende nada debido a que lo conozco de hace varios años. Están todos muy bien, con el objetivo que es hacer pie en la categoría y, si se puede, buscar algo más”.

Pensando en lo que se debe mejorar en el funcionamiento, Villar indicó que “tenemos que mejorar en varias cosas, desde la tenencia y la defensa pero también les pido que cuando manejamos el balón atrás no tomemos riesgos. Debemos trabajar para no correr riesgos ya que cada error puede terminar con un gol del adversario”.

