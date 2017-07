Arzubialde enfocado en Atlético Paraná pero también piensa en su futuro

El entrenador de Santamarina se mostró satisfecho por la campaña realizada desde su llegada a Tandil, en noviembre del año pasado. El objetivo inmediato será conseguir un triunfo más en la última presentación de la B Nacional pero también sabe que se acercan días claves pensando en su continuidad en la entidad aurinegra.

La goleada conseguida el fin de semana le permitió al conjunto de nuestra ciudad llegar a los 60 puntos en el campeonato de la B Nacional. Cuando resta una fecha para la finalización del certamen, el cuerpo técnico se encuentra planificando el viaje a Paraná para medirse ante Atlético pero también saben que se vienen días importantes para tratar de renovar el vínculo con la entidad tandilense.

“Es un cierre soñado por el 5-0, volviendo a mantener el arco en cero. Convertimos bastante, tuvimos la fortuna de abrir rápido el partido, ganando 2-0 a los 10´ y luego supimos manejarlo. Golpeamos en los momentos justos, en el inicio del partido, antes de irnos al descanso y cuando comenzamos el segundo”, expresó en conferencia de prensa, luego de la goleada sobre Villa Dálmine, Héctor Arzubialde.

Más tarde aseguró que “hace dos meses que dicen que no jugamos por nada pero buscamos los 60 puntos y mantenernos invictos como local. Teníamos muchos objetivos para este final, tomando cada cotejo como se debe. Nos vamos con la tranquilidad de haber logrado el objetivo y ahora tenemos varios días para tratar de sumar en el siguiente partido”.

Por otro lado, hizo un balance de su gestión al mencionar que “fue nuestro partido número 30, ganamos doce, empatamos doce y perdimos seis. La tendencia siempre fue la de cosechar puntos permanentemente. Hubo momento que parecía que podíamos caernos pero logramos reinventarnos por las distintas ausencias que tuvimos y el equipo tuvo la capacidad de reinventarse”.

Además el técnico señaló que “mi satisfacción es haber guiado a estos jugadores a una situación que, cuando vine, era complicada debido a que tenían pocos puntos. Ahora tenemos que enfocarnos en terminar ganando para darle un cierre espectacular que sería terminar con 63 puntos, algo impensado por todos”.

Más tarde manifestó que “no hay muchas palabras para describir todo esto. Quiero agradecerle a la gente de Tandil que nos acompañó en todo momento. Como cabeza de grupo deseo agradecer el buen trato que tuve en la ciudad”.

Para el final, consultado sobre su continuidad, Arzubialde explicó que “hoy no puedo responder si voy a continuar o no. Me tengo que sentar a conversar con Bossio y su gente. Nosotros cosechamos antes de sembrar y nos ha ido bastante bien; ahora debemos hablarlo pero las decisiones pasarán por ellos. Soy muy agradecido de todo lo que me dieron aquí. Los dirigentes confiaron en nosotros y los jugadores nos respondieron siempre. Veremos lo que pasa de aquí en más”.

Comentarios

Comentarios