La Asamblea por las Sierras reclama no construir en inmediaciones del Ramal H

La Asamblea en Defensa de las Sierras de Tandil reclamó a las autoridades municipales y al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires que actúen urgentemente para evitar la construcción en la cuenca del Ramal H. “Construir esta zona sería una negligencia imperdonable, que se pagaría muy caro con inundaciones”, advirtieron.

Desde la organización ambientalista indicaron que “desde hace unas semanas ha comenzado un desmonte y apertura de calles. La modificación hará que el agua que es retenida por el monte y la cobertura del área serrana baje más rápido. El área corresponde a la sierra que continúa el Cerrito Gral. San Martín y hoy tiene un monte que empieza a la altura de Hernández y Fugl y se extiende en uno de sus frentes hasta lindar con la Torre Falucho. Recientemente se observó cómo topadoras sacaron los árboles abriendo una calle”.

Explicaron en ese sentido que “el dique del Ramal H se encuentra aguas arriba y por lo tanto, toda modificación en el área, hoy sin construir, derivará en un escurrimiento más rápido y de mayor magnitud agravando el riego de inundaciones”.

Prevención de inundaciones vs promoción de negocios inmobiliarios

“De acuerdo a la información relevada, en representación de Cavia SAC.I.F, Jorge Octavio César Caputo, pidió y consiguió del municipio un ‘convenio urbanístico’ (el número 5, rubricado por Ordenanza Nº 14535) que le habilitó un uso que está prohibido en esa zona, dando una excepción para construir 18 departamentos de dos dormitorios”, reveló la asamblea.

Recordaron luego que “está prohibido el parcelamiento para su destino a usos urbanos y suburbanos: ‘En terrenos donde las condiciones geológicas o hidrológicas no aconsejan su edificación’. (Ord. 11198)”.

Como se observa comparando las imágenes satelitales de esa zona, “en sólo 14 años, es evidente la magnitud de la modificación del área y cabe alertar sobre la necesidad de detener las acciones que pudieran agravar los riesgos de inundaciones”, apuntaron los integrantes de la citada ONG.

Agregaron que “el dique del Ramal H es una obra costosa, reclamada durante muchos años y realizada con el objetivo de ‘dar tranquilidad’ al barrio Falucho, el cual había sufrido ya numerosas inundaciones. De igual modo, el regular la cantidad de agua que entra al entubamiento contribuye a evitar anegamientos en otras zonas de la ciudad. Sin embargo, de poco servirá el dique del Ramal H si la modificación de su cuenca genera un escurrimiento más rápido y de mayor cantidad de agua”.

Asimismo, subrayaron en el mismo comunicado que “el Plan de Desarrollo Territorial vigente reconoce el riesgo de inundaciones. Por lo tanto, le cabe a las autoridades, la responsabilidad derivada de todas las acciones que permitan por acción u omisión. El conocimiento sobre el riesgo de inundaciones obliga a las autoridades a tomar medidas de prevención. Es indelegable el rol de las autoridades municipales en el ordenamiento y gestión territorial, y no ejercerlo adecuadamente conlleva asumir responsabilidades políticas y jurídicas”.

Por lo anterior, la Asamblea reclama a las autoridades “dejar sin efecto el Convenio Nº 5 y declarar a la cuenca del Ramal H no habilitada para construcción ni otras modificaciones de su cobertura natural; declararla ‘zona especial de interés urbanístico y ambiental’, con los objetivos de construir un corredor con el Cerrito Gral. San Martin, del cual es continuación natural y garantizar la preservación de sus funciones hídricas y ecológicas, absteniéndose de realizar por sí o de habilitar a terceros a modificar sus características naturales”.

“La ciudad cuenta con innumerables espacios donde se pueden realizar construcciones sin que le cueste a Tandil la pérdida de áreas serranas, degradación de cuencas hídricas y mayor riesgo de inundaciones”, cuestiona finalmente, el documento esgrimido por la asamblea.

