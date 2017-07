El Tribunal de Cuentas multó al ex director de ABSA, Guillermo Scarsella

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, en una resolución emitida en el mes de junio, sancionó a varios ex funcionarios de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), haciendo mención a “gastos injustificados y sin control”, “irregularidades en la contratación de obras y servicios”, “discrecionalidad” y “falta de transparencia”.

El organismo de contralor ordenó a la anterior gestión de la empresa –durante la gestión del tandilense Guillermo Scarcella- devolver al Estado casi 51 millones de pesos por egresos a lo largo de 2015 que fueron desaprobados, según publicó el Diario El Día de La Plata.

El Tribunal, dice el matutino, analizó la rendición de cuentas de la empresa en el último año de gestión de Daniel Scioli, cuando al frente de ABSA se encontraba un hombre cercano al ex gobernador, el tandilense Guillermo Scarcella. Ambos están siendo investigados por la Justicia platense por presuntas irregularidades en su gestión.

El informe de 591 fojas vuelca las consideraciones del Tribunal sobre la contabilidad de la empresa que presta agua y servicio de cloacas en La Plata, Bahía Blanca y parte del interior bonaerense. Y concluye con una serie de resoluciones en las que desaprueba egresos dispuestos por la empresa ese año, por lo que formulan cargos contra Guillermo Scarcella y otros ex directivos de la empresa por un total de 50.998.144 pesos.

Ese monto deberá ser depositado por Scarcella y los otros diez ex directivos en un plazo de 90 días en la cuenta bancaria del Tribunal en el Banco Provincia. Antes, se espera, los apuntados presentarán recursos administrativos o en el fuero contencioso que estirarán las definiciones.

Entre las irregularidades detectadas por el organismo de control, figura la contratación de proveedores “que revisten calidad de empleados en relación de dependencia de la empresa”.

Además, se menciona el faltante de documentación de respaldo de contrataciones y pagos, erogaciones no justificadas en el rubro “pago de multas e intereses” y la falta de rendiciones sobre la facturación y las cobranzas en el año analizado por el Tribunal.

Además, en el rubro “Contratos de obras y servicios”, el Tribunal de Cuentas detectó “falta de constancias del cumplimiento del contrato y de la prestación del servicio”. Es decir, que durante el último año de la gestión de Scarcella desde la empresa se giraron fondos por obras de las que no hay ningún registro.

El Tribunal también señaló “falta de razonabilidad del gasto” y “excesos en el uso de facultades” por parte de los ex directivos de ABSA en cuanto a los contratos de obras y servicios, en los que además hubo “discrecionalidad y ausencia de transparencia”. El fallo en el artículo tercero multa por “$48.000 a Guillermo René Scarsella, Multa de $40.000 a Carlos Alberto Coronel, Multa de $40.000 a Matías García, Multa de $40.000 a Ricardo Juan Bautista Morato, Multa de $40.000 a Heriberto Jáuregui Lorda, Multa de $10.000 a Mario Miguel Vuillermet, Multa de $30.000 a Jorge Enrique Radivoj, Multa de $25.000 a Lorenzo Pablo Giannelli, Multa de $20.000 a María Julieta Casajus, Multa de $20.000 a Jorge Héctor Di Leo, Multa de $5.000 a Francisco Antonio La Porta”.

Además, desaprobó “los egresos a que hace referencia el Considerando Tercero y formular cargo por la suma de $2.394.718,34 al que deberán responder solidariamente Guillermo René Scarsella, Carlos Alberto Coronel, Mario Miguel Vuillermet, Matías García, Ricardo Juan Bautista Morato, Heriberto Jáuregui Lorda, Victoria Villamayor, Alfredo Damián Lijo, Walter Jorge Ciriaco, Jorge Enrique Radivoj, General Lorenzo Pablo Giannelli, María Julieta Casajus, Jorge Héctor Di Leo (Artículo 16° de la Ley Nº 10.869 y sus modificatorias)”.

En varios otros artículos del fallo se desaprueban erogaciones de similar tenor y se multa solidariamente por diversas irregularidades a los mismos nombrados, miembros del directorio durante la dirección del tandilense.

El Tribunal, por otro lado, les fijó a los sancionados el plazo de noventa días para que procedan a depositar dichos importes en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

