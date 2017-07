Christian Castillo: “Pese al blindaje mediático, Macri bajo su popularidad”

Christian Castillo, precandidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires en el Frente de Izquierda, y Edgardo Souza, postulante al Concejo Deliberante por el mismo espacio, visitaron este Diario y ratificaron la necesidad de “pelear contra el ajuste” de Mauricio Macri, los despidos y la reforma laboral “a lo Brasil” que se viene en la Argentina.

Tras protagonizar la defensa de los trabajadores despedidos en Pepsico, el dirigente ahondó en la caída del poder de compra del salario mientras crece el desempleo.

“Si Macri pudo avanzar es gracias a la tregua escandalosa de la CGT, mientras Massa, el PJ y el FPV le votaron las leyes del endeudamiento, pago a los fondos buitres, modificación regresiva de la leyd e riesgo de trabajo, blanqueo de capitales”, sintetizó el candidato.

Más de 90.000 millones de dólares aumentó Macri la deuda, el doble de la dictadura militar en 7 años, acentuó Castillo.

“Pepsico es el emergente de una situación general. La indemnización es pan para hoy y hambre para mañana. Quieren reemplazar a trabajadores con convenio por otros más flexibilizados”, denunció sobre la mecánica de las grandes patronales.

Después de Octubre el Gobierno Nacional, según el FIT, prepara una reforma laboral tipo la brasileña, con pérdida generalizada de derechos sociales y sindicales, más una visión ideológica que marca “todo lo que no sea bueno para las grandes empresas no sirve. Si fuera por ello tendríamos nuevamente trabajo infantil y jornadas laborales de 13 horas”.

La Izquierda propone jornada reducida de 6 horas, sin afectar salario, 5 días a la semana, y la prohibición de las cesantías. “Dos jubilaciones mínimas no cubren la línea de pobreza en la Argentina. Es obsceno. Mientras la Banca tuvo un 64 % más de rentabilidad en el último año”, puntualizó el entrevistado.

A propósito del caso del menor “Polaquito”, cuya nota en el programa de Jorge Lanata despertó una profunda polémica, Castillo respondió que “la madre indicó que el informe periodístico agravó su situación de vulnerabilidad. Lanata fue absolutamente irresponsable”.

Sobre el blindaje del monopolio mediático sobre la gestión de “Cambiemos”, contestó el dirigente que “las corporaciones mediáticas blindan a Macri, pero no alcanza para que siga perdiendo popularidad. La represión no les salió bien. Es un Gobierno de ricos para ricos”.

También Castillo llamó a no votar por legisladores que critican a “Cambiemos” en la campaña y después “le levantan la mano”.

“Las encuestas están operadas. Según quién paga dan un resultado. Nosotros tenemos encuestas propias y se desprende que el Gobierno no está bien y el FIT está relativamente bien para Agosto. Nos ganamos claramente un lugar porque rotamos las bancas, cumplimos las promesas. Cobramos como docentes. El grueso de la dieta de los diputados nuestros van a un fondo de lucha, unos 700.000 pesos en un año”, recalcaron.

(recuadro)

Souza hizo hincapié en la “precarización laboral”

Edgardo Souza, candidato a concejal por el FIT, puso el acento en las problemáticas que hoy no tienen representatividad en el HCD, como “la precarización laboral en la juventud, es el sector más afectado, sin datos oficiales pero con un sondeo cuerpo a cuerpo sabemos que hay trabajo mayoritario en negro. En Tandil nadie lo está visibilizando. El acceso a la vivienda está totalmente restringido, es una ciudad sumamente cara, pagas 5.000 pesos de alquiler cuando tu sueldo es de 8 o 9.000 pesos, es un distrito que excluye, las periferias crecen sin planificación. Las inundaciones dejan al descubierto la desigualdad, el sector más perjudicado es siempre el mismo. En Tandil nosotros como concejales tendríamos el sueldo de un docente con cargos rotativos. Tenemos una lista de jóvenes con experiencia en la lucha pero sin participación electoral previa”.

Comentarios

Comentarios