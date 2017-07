Rogelio Iparraguirre y Fernanda Vallejos visitaron una matricería y un tambo en Tandil

La economista que encabeza la lista de Diputados por Provincia de Buenos Aires estuvo en nuestra ciudad recorriendo industrias del sector metalmecánico y se interiorizó por la situación de la actividad láctea.

La primer precandidata a Diputada Nacional por Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejos, estuvo recorriendo nuestra ciudad de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias de agosto próximo. La economista estuvo acompañada por el edil y precandidato a concejal, Rogelio Iparraguirre.

Durante la mañana visitaron la empresa Matricería Tandil, dedicada al diseño y fabricación de herramientas y equipos técnicos para la fundición de hierro y aluminio, inyección de plásticos, de aluminio y microfusión. Allí el dueño de la empresa junto con los trabajadores están intentando sobrellevar el difícil momento que atraviesan y cuentan que “ya ni siquiera les están haciendo cotizaciones debido a la apertura indiscriminada de la importaciones”.

“Nos dicen que nos reconvirtamos para que seamos competitivos ¿en qué me puedo reconvertir yo acá? Hoy vinimos a la mañana, desayunamos entre todos y nos pusimos a pensar ¿Qué podemos hacer? ¿Máquinas para gimnasios?. No tiene nada que ver con esto. Necesitamos inversión” sostuvo Marcelo, el dueño de la empresa y agregó “no es que nos quedamos solamente en esto, hemos buscado miles de alternativas”. El empresario cuenta que suelen preguntarse si el problema son ellos “si somos mala gente o atendemos mal a nuestros clientes” y luego advierte que se dan cuenta que “el problema no lo tenemos ahí porque nuestros colegas están iguales. Ojalá fuera un problema mío porque si fuera así lo podría resolver” dijo con notable preocupación.

Por su parte Rogelio Iparraguirre advirtió que “la situación que está atravesando no sólo Matricería Tandil sino todos los sectores vinculados a la industria automotriz nacional, es peor que crítica. Hace un mes y medio que no sólo no están con trabajo sino que ni siquiera están cotizando para ninguna de las terminales automotrices del país y esto es producto de la apertura indiscriminada de las importaciones que ha hecho el gobierno de Cambiemos y del Presidente Mauricio Macri”.

“Tienen a 10 trabajadores suspendidos y sufren casi a la par de los trabajadores. Nos contaban las diferencias con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner donde eran frecuentes las reuniones que tenían en el Ministerio donde sentaban en la misma mesa a las terminales automotrices, a los autopartistas y a los productores – como en este caso matriceros – en donde empezaban a discutir la integración de piezas nacionales y, de algún modo, a condicionar a las grandes automotrices porque si importaban más piezas de las que se les pedían y se podían producir a nivel nacional, no se les permitía remitir sus dividendos al exterior. Es decir el Estado estaba interviniendo en favor del trabajo argentino y no mirándola de afuera” sostuvo Rogelio Iparraguirre.

VISITA AL TAMBO “LA ROSAURA”

Luego los precandidatos visitaron el tambo “La Rosaura”, un emprendimiento agropecuario mediano de nuestra ciudad, inserto en la Cuenca Lechera de Mar y Sierras y que produce alrededor de 6000 litros diarios de leche. Quique, su dueño, contó que “el 90% de la producción lechera tiene como destino el mercado doméstico y sólo el 10% es para exportación” pero que su mayor problema se dio cuando decidieron eliminar las retenciones al maíz porque “en el caso de los cereales es exactamente al revés, el 90% se exporta y el 10% se consume en el mercado interno. Con lo cual se disparó precio del alimento balanceado y por tanto los costos para nuestra producción lechera” afirmó el productor.

“El sector lechero está de verdad muy asfixiado, compartiendo penurias con el consumidor que también lo sufre en la góndola” dijo la precandidata Fernanda Vallejos quien resaltó que las dos puntas de la cadena de todo el sector lácteo, es decir los productores y los consumidores, “están profundamente castigados”.

“Uno de los problemas que tuvo el tambo en su estructura de costos fue la eliminación de las retenciones al agro que provocó un salto importantísimo en el precio del alimento para los animales y, consecuentemente, el aumento de los costos de producción. El dueño de La Rosaura lo sintetizaba en una frase que lo cristaliza mejor de lo que yo podría haberlo dicho: nuestro gran problema son los supermercados. Y ahí claramente hay un gran problema donde necesariamente se requiere la intervención del Estado”, sostuvo Vallejos

Iparraguirre puso de relieve también a la eliminación de la retenciones como uno de los grandes problemas que sufrieron los productores tamberos. “En tambos pequeños como el que visitamos hoy, de tipo intensivo donde no se trabaja con grandes extensiones de pastura sino con alimento balanceado integrado fundamentalmente por maíz, se dispararon los costos de alimentación de las vacas que son el 60% de los costos totales de producción”

Sobre el precio que hoy están recibiendo los productores tamberos resaltó que “hoy el precio de la leche para el productor en la Cuenca Lechera Mar y Sierras está un poco más equilibrado pero responde a la desgracia que otros compatriotas tamberos están sufriendo en Córdoba y Santa Fe, que están bajo el agua y por estar bajo el agua ha disminuido la oferta y se ha incrementado el valor de la demanda, es decir lo que pagan las usinas lácteas con lo cual hoy están pudiendo percibir un precio de $ 5.20 el litro. Pero responde a la situación dramática que están viviendo otros productores lecheros porque hasta que no se produjeron las inundaciones en esas dos provincias estaban percibiendo un precio de 2,60 pesos el litro de leche” concluyó Iparraguirre

Comentarios

Comentarios