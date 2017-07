Presentan un proyecto para facilitar el acceso al terreno propio

Es una de las propuestas de campaña de la lista que encabeza “Nacho” Lacovara. El autor es Francisco Codán, ex funcionario de la Secretaría de Hábitat de la Nación y tercer precandidato a concejal por el espacio. Llevó adelante una iniciativa similar en Río Grande, donde se generaron 2 mil lotes.

La dificultad para el acceso a la tierra es una de las grandes problemáticas del Tandil actual. De acuerdo a la comparación entre los últimos dos censos nacionales, en la ciudad aumentó la cantidad de propiedades, pero a su vez creció el porcentaje de inquilinos y disminuyó el de propietarios. La primera lectura refleja una tendencia a la concentración de los bienes inmobiliarios. Y, por los valores que maneja el mercado, una imposibilidad económica para las mayorías a la hora de la compra.

Teniendo en cuenta este panorama, Francisco Codán, que ocupa el tercer lugar en la lista de precandidatos a concejales que encabeza Héctor “Nacho” Lacovara, presentó un proyecto para que desde el Estado municipal se genere Suelo Urbano Social.

“Si el Gobierno no urbaniza, urbaniza la gente”, manifestó Codán, con el convencimiento de que es “una decisión política” lo que falta para que los tandilenses vean más cercana la posibilidad de tener su lote propio.

El precandidato al Deliberativo por la Lista 4 del Frente Justicialista Cumplir, espacio que lidera el ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo, cuenta con una vasta experiencia en la materia: fue funcionario durante diez años de la Secretaría de Hábitat de la Nación, donde llevó adelante con éxito proyectos similares al que propone para Tandil, por ejemplo en Río Grande, donde se generaron 2 mil lotes.

El proyecto tiene, como eje fundamental, transformar zonas consideradas suburbanas o rurales (de acuerdo a sus indicadores) en urbanas. Y también contempla la afectación de los 14 millones de pesos recaudados en la actualidad por derechos de construcción a la generación de 200 lotes de acceso social. Los terrenos serán adquiridos por los ciudadanos a crédito y esa recaudación aportará a ampliar las redes necesarias de servicios.

-¿En qué consta su iniciativa para favorecer el acceso al terreno propio?

-Lo que aprendí en diez años en la Secretaría de Hábitat es a producir suelo urbano, habitable. A transformar suelo inhóspito que no tiene ninguna condición para ser habitado, en lotes para que la gente pueda vivir. Todo esto bajo una mirada que contempla lo legal, lo técnico y lo social.

Hay algo que es muy importante en esta cuestión: hacer suelo urbano social es, en sí mismo, muy económico. Cuesta poco y los beneficios que trae son muchos. Cuesta muy poco conseguir la tierra, llevar los servicios y dar una infraestructura social para que una zona pueda ser habitada.

-¿Por qué dice que cuesta poco?

-Sabemos que todo lo que rodea Tandil es privado. Salvo el Ejército y otro poco que queda, la mayor parte es privada. Pero se trata de tierras catalogadas como suburbanas o rurales. Esta característica hace que no posean mucho valor.

Le pongo un ejemplo. Este año se vendieron, donde termina Ijurco, seis hectáreas a 400 mil dólares, lo que da un valor de cerca de 67 mil dólares la hectárea. Parece una barbaridad, pero eso, a su vez, dividido en 36, que es la cantidad de lotes que entran en una manzana, nos da la pauta de que la tierra es baratísima. No alcanza a 2 mil dólares el valor de un lote. De esta manera, mediante ordenanza del Concejo, podemos generar un plan de acceso al lote para la mayoría de los tandilenses. Que tener un terreno propio no les resulte tan costoso, como ocurre hoy.

-¿Usted cree que los propietarios van a acceder a esta propuesta?

-Esto lo conozco porque tengo amigos que saben perfectamente quiénes quieren vender. Hay tierras disponibles y, haciendo buenas ofertas, se puede llegar a un acuerdo con los propietarios.

-Si usted dice que es económico, sencillo y esta modalidad se desarrolló en otras localidades del país, ¿por qué el Estado municipal no llevó adelante una iniciativa similar?

-Se lo voy a responder con una anécdota, que siempre aclararan más que las explicaciones técnicas: en el año 1920, un gran inventor, después de mucho trabajar, desarrolló un motor que, en lugar de nafta o gasoil, funcionaba con un combustible prácticamente gratuito. Los petroleros le impidieron que lo registrara y este hombre fue advertido con posibles represalias en caso de que esto se llegara a difundir.

Entonces él, apenado por la situación, dijo una frase que me quedó muy grabada: ‘Cuando hagas un invento que ayude a la mayoría de la gente, nunca preguntes a quién vas a beneficiar, sino a quién vas a perjudicar’. En este caso, ocurre exactamente lo mismo.

Comentarios

Comentarios