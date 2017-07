El Municipio y la Fundación Adderly inauguraron el SUM y el comedor del hogar de ancianos

Ayer por la mañana se realizó el acto de inauguración del SUM y el salón comedor del Hogar de Ancianos, que gestionan en conjunto el Municipio de Tandil y la Fundación Adderly, al que asisten 18 abuelos de la ciudad.

El encuentro contó con la participación del intendente Miguel Lunghi, el Jefe de Gabinete, Mario Civalleri, el Secretario de Gobierno, Oscar Teruggi, la Secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Marcieri, la directora de Integración, Luján Brito, el Presidente de la Fundación Fernando Adderly, Escribano Natalio Etchegaray, el Administrador General, Pablo Forgue, la Coordinadora de Adderly Norma Bilbao, el equipo que trabaja en el lugar y los abuelos que allí viven.

El intendente Lunghi indicó que “hoy es un gran día porque vemos como sigue creciendo el legado de un gran hombre, que donó parte de sus propiedades para poder realizar este lugar destinado a los adultos mayores. Es importante destacar esto, porque muchas veces los legados se pierden, pero acá con el trabajo de todos los integrantes de la Fundación se mantiene este espacio con mucho amor y mucho cariño y por sobre todo como mucha transparencia y honestidad”.

“También me parece remarcar que cuando se trabaja en común, cuando el Estado trabaja en conjunto con instituciones, las cosas salen mucho mejor. Acá desde hace muchos años, la comisión trabaja junto al Municipio, articulando con todas las personas que fueron secretarios de Desarrollo Social y se pudieron hacer las cosas muy bien”, afirmó.

Natalio Etchegaray, Presidente de la Fundación Fernando Adderly, manifestó que “estamos muy felices de inaugurar esta obra a 40 años de que se estableció el legado. El legado de Adderly está intacto, su campo El Rosario está intacto y se trabaja con arrendatarios y ese resultado entra a la Fundación para destinar a este hogar. Este predio y todo lo que se hizo fue fruto de esos arrendamientos”.

“Adderly siempre añoró y pensó donde iba a ir cuando viejo, él tenía con que vivir tranquilo pero no quería estar solo. Él quería hacer algo así pero que no cueste y sinceramente con el campo que tiene es imposible hacer que no cueste, porque no solo hay que armar el lugar, también hay que mantenerlo y de eso se ocupó el Municipio. Es decir tenemos una sociedad que ha funcionado y sobre todo en esta época en la que el intendente Lunghi aceptó el comodato. Nosotros ponemos todos lo necesario hasta abrir la puerta, hasta que el gas llegue a la cocina, hasta que el agua llegue a la canilla y el fósforo lo pone la Municipalidad, ellos se encargan de todo el personal y funcionamiento”, añadió.

Por su parte Pablo Forgue señaló que “hace ya varios años comenzamos con este proyecto y finalmente pudimos concretarlo y hoy estamos presentando este SUM que nos llevó mucho trabajo, un importante esfuerzo económico, pero hoy tenemos la satisfacción de brindar un lugar a los abuelos para que puedan estar más atendidos”.

“Hasta hoy cada residente tenía una cocina en su departamento, donde cocinaba y se hacía sus comidas. Ahora con este SUM y comedor, todos tendrán la posibilidad de venir a comer todos los días, podrán desayunar, almorzar, merendar y cenar. Con comidas mucho más saludables y atendidos como corresponde. Este espacio cuenta con sanitarios para auto válidos y discapacitados y una amplia cocina, que incluso tiene parrilla”, agregó.

En agosto de 1973, Jorge Fernando Adderly, expresó su voluntad de legar todos sus bienes para financiar un internado de ancianos, que se ubicaría según su voluntad en la ciudad de Tandil.

En 1989, el Honorable Concejo Deliberante de Tandil, convalidó mediante la Ordenanza N° 5.083, el convenio de colaboración entre el Municipio y la Fundación “Jorge Fernando Adderly”.

En abril del año 2000 se oficializó la entrega en comodato, instrumentando el convenio suscripto por Natalio Etchegaray y el Municipio de Tandil.

El convenio establece el uso exclusivo del inmueble como Residencia para Adultos Mayores, con ese objetivo se efectiviza su uso y se inicia el funcionamiento de la Residencia Fernando Adderly.

Desde entonces Municipio y Fundación trabajaron conjuntamente para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de nuestra ciudad, promoviendo las facultades físicas, mentales, emocionales y cognitivas de los más de 100 adultos que transitaron y viven en este espacio.

La inauguración del comedor y SUM es un renovado impulso en la búsqueda constante de mejorar la calidad de vida de los residentes de este hermoso espacio.

