Con un show de goles, Santamarina se despidió de su gente

El aurinegro tuvo una actuación a puro gol. Anoche, en el estadio San Martín, aplastó por 5 a 0 a Villa Dálmine. Martín Michel, en dos ocasiones, Leonardo Fredes, Alfredo González Bordón y Lucas Acevedo anotaron los tantos del elenco tandilense. Con esta victoria, los orientados por Héctor Arzubialde llegaron a los 60 puntos. En la última fecha visitarán a Atlético Paraná.

Fue la mejor despedida que podía darse ante su gente, ya que anoche Santamarina goleó por 5 a 0 a Villa Dálmine en un cotejo correspondiente a la fecha 45 de la B Nacional. Los aurinegros fueron letales para aplastar a un rival que nunca pudo encontrarle la vuelta al encuentro.

En la primera jugada de la noche, el dueño de casa fue contundente en ofensiva para ponerse en ventaja cuando recién iban 3´. Una muy buena maniobra colectiva, en la que participaron García Basso, Michel y Barrionuevo, culminó con el balón en el área de la visita. González Metilli, en primera instancia, no logró definir pero Leonardo Fredes apareció para rematar de frente al arco y establecer el 1-0.

Los violetas trataron de manejar el balón e intentaron, en primera instancia, inquietar al dueño de casa mediante centros que ninguno de los delanteros pudieron capitalizar. Santamarina estuvo con la tranquilidad de la diferencia parcial, teniendo orden en todas sus líneas para tratar de sostener la ventaja.

Un rato más tarde, cuando iban tan solo 10´, otro golpe letal sufrió Villa Dálmine. Acevedo rescató el balón sobre la izquierda y metió un centro. Piñero no alcanzó a definir pero por atrás apareció González Bordón para fusilar al arquero y decretar el 2-0.

En menos de un cuarto de hora, los orientados por Héctor Arzubialde mostraban pura contundencia para empezar a liquidar un partido que, en la previa, parecía muy complejo. Los tandilenses lograron convertir en las dos situaciones que generaron para jugar con mucha tranquilidad el resto del compromiso.

Los conducidos por Felipe De la Riva nunca encontraron los caminos para tratar de volver a meterse en el partido. Algunas escapadas por la izquierda de Formica fueron lo único positivo en un elenco visitante que a medida que pasaban los minutos perdía el rumbo total del juego.

Para colmo, pasada la media hora, Acevedo apareció en el área rival, recostado sobre la izquierda, para capitalizar un rebote que dio un defensor y meter un excelente disparo cruzado para convertir el 3-0. Era la noche de un contundente Santamarina. Los tandilenses hacían daño en cada visita al área rival.

Antes de irse al descanso, los visitantes estuvieron con posibilidades de descontar cuando se encontraron Formica y Cérica pero todo termino con un tiro del delantero a las manos de Papaleo.

En el arranque del segundo tiempo, y para no dejar ningún tipo de dudas, el aurinegro golpeó en la primera situación que generó. Barrionuevo se escapó por la izquierda y, tras dejar en el camino a un rival, metió un derechazo que se estrelló en el travesaño. En el rebote, González Metilli tomó el balón, eludió a Fórmica y asistió a Michel. El ex Quilmes de frente al arco sacó un remate para señalar el 4-0.

Santamarina no perdonó nunca en toda la noche a un rival que ya quería encontrar el final de un partido para el olvido. Los tandilenses siguieron manejando el balón, tratando de encontrar los espacios para ir por una mayor diferencia. Papaleo apareció para evitar el descuento de Villa Dálmine ya que le ahogó el grito a Coronel.

Con espacios, sobre el cuarto de hora, Fredes se escapó por la derecha y vio que la jugada le pedía pase a Michel. El ex Aldosivi metió el centro para que el atacante tandilense aparezca en el área y, con un notable cabezazo, se encargó de poner el 5-0. El juvenil Kabalín, con un disparo de media distancia, estuvo cerca de anotar su nombre en la lista de los goleadores pero el remate dio en el palo izquierdo.

Los aurinegros tuvieron una noche inolvidable para despedirse de su gente, siendo contundente y goleando para llegar a los 60 puntos, el objetivo que se habían puesto los integrantes del cuerpo técnico y los futbolistas.

El equipo de Arzubialde, que nunca perdió en Tandil desde el comienzo de su ciclo, logró ganar los últimos cuatro partidos jugando en el estadio San Martín. En la recta final de la B Nacional logró sumar 16 puntos sobre 21, lo que le permite terminar muy bien ubicado en el certamen.

La despedida será en pocos días cuando visiten al ya descendido Atlético Paraná, en otra buena posibilidad para seguir sumando, engrosar el promedio y dejar una muy buena imagen después de un arranque de torneo con resultados adversos.

SANTAMARINA 5 -VILLA DALMINE 0

Santamarina (5): Joaquín Papaleo (6); Alfredo González Bordón (7), Lucas Acevedo (8), Fernando Piñero (6), Fernando Biela (6); Francisco González Metilli (7), Milton Zárate (6), Leonardo Fredes (7), Agustín García Basso (7); Martín Michel (8) y Ezequiel Barrionuevo (7).

DT: Héctor Arzubialde

Villa Dálmine (0): José Castellano (4); Juan Alsina (4), Ariel Coronel (4), Luciano Recalde (5), Lautaro Formica (5); Federico Recalde (4), Horacio Falcón (4), Fabrizio Palma (4), Jonathan Figueira (4); Juan Mazzocchi (4) y Ezequiel Cérica (5).

DT: Felipe De la Riva.

Arbitro: Fabricio Llobet

Cancha: Estadio San Martín

Amonestados: Zárate, Michel (S). Falcón (VD).

Cambios: Nicolás Valerio x González Metilli, Nicolás Castro x Zárate, Matías Kabalín x Michel (S). Claudio López () x Figueira, Leonardo Cisneros x Palma, Federico Acosta x Alsina (VD).

Goles: PT 3´ Fredes (S), 10´ González Bordón (S), Acevedo (S). ST 3´ y 15´ Michel (S).

