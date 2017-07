Tandilense involucrado en fatal accidente en la Ruta 30

Un luctuoso accidente se produjo en la madrugada de ayer en la Ruta Provincial 30, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Rauch, en un tramo entre esa ciudad y Las Flores, a la altura del Paraje “El Chalar”.

La fatal colisión, ocurrió alrededor de las 5 de la mañana y por causas que se investigan, chocaron frontalmente un automóvil y una combi, en la que viajaban un tandilense y su hijo pequeño.

Los protagonistas del hecho fueron un automóvil Chevrolet Aveo que circulaba en dirección Rauch – Las Flores y una combi Mercedes Sprinter patente JVC 160, conducida por Emilio Alfaro, de 42 años y su hijo de 7 años, oriundos de Tandil y quienes están fuera de peligro, que se dirigían hacia nuestra ciudad.

Como lamentable saldo del accidente, un hombre identificado como Sergio Carnazola, de 40 años de edad, oriundo de Florencio Varela y una mujer que viajaba como acompañante en el automóvil Chevrolet Aveo, fallecieron prácticamente en el acto, mientras que una menor que los acompañaba en el asiento trasero fue trasladada inicialmente al Hospital Municipal “Eustaquio Díaz Vélez”, al igual que los dos ocupantes de la combi.

Según informó la Jefatura Departamental Tandil, posteriormente la menor fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, en grave estado.

Intervinieron en el lugar Bomberos Voluntarios, Policía Comunal y personal del Hospital Municipal de Rauch y el tránsito se vio congestionado en ese sector por espacio de algunas horas.

VIOLENTO CHOQUE EN RODRÍGUEZ Y MONTEVIDEO

En la madrugada de ayer, se produjo una fuerte colisión cuando un remis fue embestido desde atrás por otro vehículo que circulaba en el mismo sentido. El primer vehículo había frenado para dar paso a otro y el rodado que lo chocó, venía a alta velocidad y no alcanzó a detenerse a tiempo.

El conductor de un Chevrolet Corsa, patente OMA 486, de la empresa Remis Alas, transitaba este viernes alrededor de las 6 de la mañana por Rodríguez, cuando al llegar a Montevideo, frenó para dar paso a otro automóvil que pasaba por la calle transversal.

En esos momentos, también por Rodríguez y según testigos, a muy alta velocidad, se desplazaba un Volkswagen Suran, que no llegó a frenar y chocó con mucha violencia al remis, empujándolo varios metros, hasta que terminó subido a la vereda de la sede de la UOM Tandil.

Por fortuna, el remisero, un hombre de 38 años, llevaba el cinturón de seguridad colocado y amortiguó el golpe y solo sufrió algunos dolores en el pecho, aunque no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial. Asimismo, también alivió las consecuencias del siniestro, que en ese momento el remis no llevaba pasajeros, por lo que no había ocupantes en el sector trasero.

Testigos del episodio aseguraron que el conductor de la Surán era una persona muy joven y el vehículo fue retirado rápidamente del lugar. Igualmente, para demostrar lo fuerte del choque, podía verse cómo, en la parte trasera del Corsa, quedó estampada la patente de la Surán, como se observa en una de las fotos.

Comentarios

Comentarios