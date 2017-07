Frente a serios problemas en casi toda la ciudad, comenzaron varios frentes de pavimentación

El Municipio anunció que a través de distintos planes y programas, desarrollados en conjunto con los gobiernos de la Provincia y la Nación, se avanza con una importante cantidad de obras de pavimentación y repavimentación de calzadas en diferentes zonas de la ciudad. Los emprendimientos también incluyen trabajos en María Ignacia Vela y Gardey.

Todas estas iniciativas se complementan con intervenciones intensivas de bacheo, que se pudieron en marcha esta semana y se irán desarrollando gradualmente de manera sectorizada, con el objetivo de solucionar los inconvenientes causados por los tres intensos temporales de lluvia registrados en los últimos meses.

Por un lado se está trabajando en la repavimentación de 11 cuadras y el acceso a Cerro Leones, un proyecto incluido en el plan de obras del Fondo de Infraestructura Municipal 2017, impulsado por el gobierno provincial.

La empresa adjudicataria está trabajando en av. Avellaneda entre av. Buzón y Moreno, y luego irá avanzado hacía la calle 4 de abril. En este caso particular también se está construyendo un separador central que separará ambas manos y servirá para ordenar el tránsito en esa arteria.

Al mismo tiempo se desarrollan tareas en Gaucho Rivero entre Ezeiza y Chaco, la primera de las tres cuadras planificadas en esa calle.

También como parte del Fondo de Infraestructura Municipal 2017 se avanza con la pavimentación de todas las calles internas del barrio Arco Iris I, correspondientes a un plan que incluye trabajos en 22 cuadras de distintas zonas de la ciudad, María Ignacia Vela y Gardey.

La empresa Galizio Construcciones SRL, ganadora de la licitación pública, continua con las laboreas de pavimentación en el sector delimitado por las calles Entre Ríos, Corrientes, Sáenz Peña y Trabajadores Municipales en ese barrio de la ciudad.

La etapa también contempla la construcción de las nuevas calzadas en hormigón en: Pozos entre Colombia y Venezuela, Darragueira entre Salceda y Pedersen, Ameghino entre Piedrabuena y Primera Junta, Langueyú y Pasteur (1/2 cuadra), C. Tapia entre Independencia y Héroes de Malvinas en Gardey y Rodríguez entre Pellegrini y Avellaneda en María Ignacia Vela.

La misma firma lleva adelante la repavimentación de una cuadra en la avenida Bolivar entre av. Avellaneda y Juncal, donde ya se levantó el antiguo pavimento y se está reconstruyendo la base para luego repavimentar.

Además esta semana se inició una etapa de pavimentación en la calle Caseros entre Venezuela y Franklin, que luego continuará por Colombia entre Canadá y Caseros y Liniers entre Canadá y Portugal. Se trata de un importante plan, que incluye más de 30 cuadras, que gestionó el Municipio y que lleva adelante la Dirección Provincial de Vialidad, que adjudicó los trabajos a la Empresa Dos Arroyos.

Las obras se ampliarán en las próximas semanas, cuando se inicie otro plan de pavimentación y repavimentación en 33 cuadras, que se financiará con aportes del gobierno Nacional. Los trabajos ya se adjudicaron y comenzarán luego de la firma del convenio entre Nación y Municipio.

Asimismo el gobierno comunal desarrolla otras obras de arreglo de bocacalles y pasantes en Sarmiento y 14 de Julio y Sarmiento y Roca, que se suman a las terminadas últimamente en San Martín y San Lorenzo, 14 de julio y Belgrano y Maipú y Santamarina.

También se avanza con obras de construcción de cordón cuneta en los barrios Parque Movediza y El Tropezón. Esta semana la empresa Tenue Construcciones está trabajando en Almafuerte entre Alvarado y Azucena, al mismo tiempo que se realizan tareas similares en el predio delimitado por calles Trabajadores Municipales, La Pampa, Sáenz Peña y Buenos Aires, cuatro manzanas destinadas a la construcción de viviendas a través de Procrear.

En relación a todas las obras, el intendente Lunghi explicó que “en el transcurso de poco tiempo se comenzarán a ver los resultados de las millonarias obras en marcha, trabajando junto a la Provincia y la Nación, ya que estaremos alcanzando las casi 250 cuadras con intervenciones entre nuevos pavimentos, repavimentación y construcción de cordón cuneta”.

“Estamos hablando de un nivel de inversión record, histórico para la ciudad, y que nos permite avanzar en la mejora de la infraestructura vial de la ciudad y acompañar el gran crecimiento de Tandil, la ciudad que más ha crecido en el interior de la provincia. Son cientos de millones de pesos de inversión, algo que los Municipio no pueden encarar por si solos, para que esto sea posible es imprescindible el acompañamiento de la Provincia y la Nación, y ante cada gestión siempre nos hemos encontrado como muy buena predisposición para hacer cosas por Tandil, afirmó el jefe comunal.

Plan intensivo de bacheo luego de los temporales de lluvia

Buena parte de la infraestructura vial de la ciudad sufrió las consecuencias de los tres intensos temporales de lluvia registrados en los últimos meses, por tal motivo ya está trabajando en un plan de inversión permanente y sostenida para solucionar los graves problemas generados.

Actualmente los equipos de la Dirección General de Vialidad desarrollan trabajos en la zona comprendida por las avenidas Avellaneda, Santamarina, España y Perón y Buzón, Marconi, Santamarina y Avellaneda.

Cuando se completen esas zonas se continuará los sectores comprendidos por las avenidas Del Valle, Balbín, Marconi y Colón y Perón, Del Valle, Colón y España.

La semana pasada se cubrió la zona de la Estación Terminal de Ómnibus y ayer el circuito del Lago y Don Bosco.

Al respecto el intendente Miguel Lunghi señaló que “sabemos bien los inconvenientes en la infraestructura vial, porque las lluvias constantes de los últimos meses destrozaron muchos pavimentos. Hay un programa de inversiones en marcha muy importante y comenzamos también con el bacheo intensivo, por lo que esperamos que en pocos meses estemos mejorando considerablemente toda la trama vial de Tandil”.

Comentarios

Comentarios