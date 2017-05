“28 de Mayo Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres”

EL FORO POR LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Invita a la comunidad toda a la Jornada en el marco del “Día Internacional por la Salud de las Mujeres”, el 24 de Mayo de 2017 a las 18hs en la Biblioteca Juan Salceda, Club Ferrocarril Sud, Av. Colón 1479.

Conversatorio a cargo de:

– Guillermina Berkunsky – Médica Psiquiatra

– Victoria Schiro – Profesora adjunta de “Derecho de Familia” de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

– Gabriela Weber – Médica Generalista e Integrante del Equipo de Consejerías e Interrupción Legal del Embarazo Hospital Ramón Santamarina.

– Teresita Daza – Promotora en Salud

En mayo de 1987, en Costa Rica, se llevó a cabo el V Encuentro Internacional sobre la salud de las mujeres.

Se reunieron integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Desde entonces, se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, con el propósito de reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano, al que debemos acceder sin restricciones y/o exclusiones de ningún tipo, durante todo el ciclo vital.

Desde el Foro por la Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Mujeres, recordamos esta fecha para abordar las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres, en particular a las muertes por abortos clandestinos y decimos que:

– La salud es un Derecho, entendido como el completo bienestar físico, mental, social y cultural.

– Es responsabilidad del ESTADO, respetar, garantizar y promover los derechos sexuales reproductivos y NO reproductivos de toda la población.

– A través de políticas públicas todas, todos y todes debemos alcanzar el nivel más elevado de salud y no la mera ausencia de enfermedad.

– El Estado es responsable y debe contribuir a reducir la brecha de desigualdad que aún persiste, en perjuicio de las mujeres, promoviendo las responsabilidades compartidas entre varones y mujeres en cuanto a la sexualidad, la crianza y el cuidado de la salud familiar.

Decimos que tenemos derecho a:

– Gozar de una salud integral a lo largo de todo nuestro ciclo vital, como un derecho humano universal.

– Decidir los métodos anticonceptivos.

– Decidir si tener hijos o hijas (o no), con quien, cuando o cuantos.

– Embarazos, partos y nacimientos respetados.

– Acceder a todos los recursos existentes para vivir una vida digna, con igualdad de oportunidades y libre de violencias.

– La calidad y respeto en la atención.

Y también exigimos:

– Respeto a la libre decisión, elección y goce de una sexualidad sin riesgos.

– Rechazo a toda expresión y/o coerción u omisión de violencias por parte de las Instituciones de Salud.

– Aborto libre legal seguro y gratuito ¡ya!

Comentarios

Comentarios