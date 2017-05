Trump se mostró confiado en que la investigación del FBI demostrará la ausencia de vínculos con Rusia

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró confiado en que la

“investigación exhaustiva” que supervisará el recién nombrado “fiscal

especial”, el ex director del FBI Robert Mueller, probará la ausencia de

nexos entre su campaña y el Kremlin.

A través de un comunicado de prensa, Trump expresó que “como he dicho

muchas veces, una investigación exhaustiva confirmará lo que ya sabemos: no

hubo acuerdos entre mi campaña y ningún organismo extranjero”.

“Espero que este asunto termine rápidamente. Mientras tanto, nunca dejaré

de luchar por la gente y por los problemas que más importan para el futuro

de nuestro país”, añadió el presidente, según consignó hoy la agencia de

noticias EFE.

El comunicado se conoció luego que el Departamento de Justicia nombró a

Mueller como “fiscal especial” para supervisar la investigación del FBI

sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, incluyendo sus

presuntos vínculos con la campaña de Trump.

“Mi decisión no es un hallazgo de que se han cometido delitos o de que una

acusación está garantizada. No he llegado a semejante determinación”

explicó entonces el vice fiscal general, Rod Rosenstein, en un comunicado

en el que anunció el nombramiento de Mueller.

“Lo que he determinado -precisó- es que, en base a circunstancias únicas,

el interés público requiere que ponga esta investigación bajo la autoridad

de una persona que ejerza una cierta independencia de la cadena normal de

mando”, indicó.

El vice fiscal insistió en que “un fiscal especial es necesario para que el

pueblo estadounidense tenga una confianza completa en el resultado” de la

investigación.

El nuevo fiscal especial dirigió el Buró Federal de Investigación (FBI)

durante doce años bajo las presidencias del republicano George W. Bush y el

demócrata Barack Obama, hasta su retirada en 2013.

La oposición demócrata lleva semanas pidiendo el nombramiento de un fiscal

especial independiente para investigar los posibles vínculos entre la

campaña de Trump y Rusia, pero la mayoría de los republicanos se habían

mostrado hasta ahora contrarios a esa idea.

