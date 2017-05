Piden juicio oral para Abbona por peculado en favor de Cristina Kirchner

Lo pidió el fiscal federal Ramiro González, a raíz de un dictamen hecho en el organismo en defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner, en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por supuesto encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA.

El fiscal federal Ramiro González pidió este jueves enviar a juicio oral a la ex procuradora del Tesoro de la Nación en el kirchnerismo, Angelina Abbona, por el uso de recursos del organismo para elaborar un dictamen que se interpretó como un intento de defensa particular de la ex presidenta Cristina Kirchner, denunciada por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.

La fiscalía dictaminó ante el juez federal Sergio Torres a favor de enviar a juicio a Abbona por un delito que prevé hasta diez años de prisión, el peculado, junto a dos ex subordinados también procesados, los ex subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament Mariasch, informaron fuentes judiciales.

El procesamiento de Abbona había sido confirmado el 6 de abril pasado por la sala II de la Cámara Federal porteña, en una resolución en la que revocó los sobreseimientos de Diez y Pargament resueltos por Torres y los procesó por el mismo delito que su ex jefa.

La causa judicial contra Abbona se abrió a raíz de una denuncia del fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes y a raíz de un dictamen firmado por los ahora procesados en el que se defendía la gestión del kirchnerismo en torno a la firma del fallido Memorandum de entendimiento entre Argentina e Irán por el atentado a la AMIA.

Este dictamen de Abbona fue presentado ante el juez federal Daniel Rafecas el 13 de febrero de 2015, cuando este juez debía resolver el impulso o no de la denuncia presentada, un mes antes, el 14 de enero de ese año, por el fallecido titular de la UFI AMIA Alberto Nisman contra la ex presidenta, el ex canciller Héctor Timerman y otros imputados por encubrimiento del atentado a raíz del Memorandum.

Los argumentos de la entonces Procuradora fueron tomados por Rafecas a la hora de desestimar la denuncia de Nisman por “inexistencia de delito”.

La denuncia fue reabierta luego por la Cámara Federal de Casación que lo apartó del caso, a cargo actualmente del juez federal Ariel Lijo.

Según el procesamiento dictado por Torres y confirmado por la Cámara, Abbona cometió “peculado de serivicios” por emplear recursos públicos de la Procuración del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado Nacional, para confeccionar la presentación del 13 de febrero de 2015.

Los procesados incumplieron con normativa de la Procuración en el “tiempo y forma de la presentación” .

Y los argumentos dados en la presentación “se hicieron a título de defensa de personas físicas que habían sido denunciadas por la comisión de delitos. También, que se hicieron empleando personal y recursos de un órgano Estatal, la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyos fines y objetivos están fijados por las leyes. Y no incluyen este tipo de prestaciones”, sostuvo la Cámara al confirmar los procesamientos en abril pasado.

“En definitiva, no cabe más que concluir que el accionar de los nombrados excedió la finalidad pública y administrativa que les correspondía. Eso es así, tanto en el caso de Abbona como en los de Diez y Pargament Mariasch, porque sin perjuicio de la calidad que invocaran en el escrito, haber trabajado en su producción, suscribiéndolo luego, implicó también un obrar ajeno a las funciones por las que eran remunerados con arreglo a sus cargos”, concluyeron los camaristas.

Tras la confirmación de los procesamientos, el juez Torres dio por cerrada la investigación y comenzó los trámites para su envío a juicio oral, entre ellos el dictamen de elevación a juicio que ahora firmó el fiscal González.

