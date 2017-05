Intentaron robar un cajero automático y, para escapar, cortan calles con volquetes y tiraron clavos “miguelito”

Al menos cuatro delincuentes armados intentaron robar el dinero de un

cajero automático que funciona dentro de un supermercado, en el barrio

porteño de Caballito, y para cubrir la fuga, bloquearon calles con

volquetes de basura y arrojaron clavos “miguelito” que provocaron la

explosión de los neumáticos de tres patrulleros que llegaban al lugar, un

colectivo y otros dos autos particulares.

Fuentes policiales aseguraron que los ladrones no lograron robar el dinero

del cajero, al que accedieron rompiendo con una maza el vidrio de blindex

de la entrada, y explicaron que por el hecho no hubo detenidos ni heridos.

Según las fuentes, todo comenzó cerca de las 4.30 de la madrugada en un

supermercado Disco ubicado sobre la avenida José María Moreno, a metros de

la avenida Juan Bautista Alberdi, dentro del cual se encuentra un cajero

automático del Banco Ciudad.

De acuerdo al relato de testigos a la policía, hasta ese lugar llegaron al

menos cuatro hombres armados que descendieron de una camioneta Ford Ranger

que comenzaron a romper el vidrio del blindex del supermercado en el lugar

donde se encuentra el cajero automático.

Con la alarma del supermercado sonando, los delincuentes utilizaron una

barreta para intentar violentar el cajero, pero no lo lograron.

Fuentes policiales aseguraron que aún no está claro si los asaltantes

pretendían llevarse el cajero completo y cargarlo en la camioneta o bien si

querían abrirlo y llevarse el dinero.

Al no poder robar, los ladrones huyeron nuevamente, justo en el momento en

el que llegaban al lugar tres patrulleros de las comisarías 12a. y 10a.,

que intervienen en la zona.

Los policías que acudían a la zona se encontraron con que varias de las

calles aledañas al supermercado habían sido cerradas al tránsito cruzando

los volquetes de la basura.

Además, fuentes policiales aseguraron que dos patrulleros de la comisaría

12a y uno de la 10a resultaron dañados en sus neumáticos por decenas de

clavos “miguelito” que fueron arrojados por los delincuentes para cubrir la

fuga.

Según los investigadores, además de los móviles policiales, un colectivo de

línea y otros dos automóviles particulares también sufrieron la explosión

de sus neumáticos al pasar circunstancialmente por el lugar.

El hecho es investigado por personal de la comisaría 12a.de la Policía de

la Ciudad, que trabajan bajo las órdenes de la fiscalía criminal y

Correccional 20, a cargo de Carlos Donoso Castex, quien ordenó el secuestro

de las cámaras de seguridad del lugar.

Comentarios

Comentarios