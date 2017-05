Consejeros escolares del FPV-PJ preocupados por la situación de la educación pública

Los consejeros escolares del FPV-PJ Martín Keegan y Facundo La Banca manifestaron su preocupación “en las diferentes etapas e instancias desde el inicio de nuestra gestión por el destrato que el gobiernode la ALIANZA CAMBIEMOS, en sus distintos niveles, nacional, provincia, y local, ha dado a la educación pública”.

“En el plano nacional es de público conocimiento y harto denunciado por la CTERA el incumplimiento de la ley en cuanto a la no convocatoria a paritarias, el desmantelamiento de los programas socioeducativos y conectar igualdad, la suspensión en la entrega de material didáctico, etc”, destacó Keegan.

A su vez La Banca, sostuvo que “en la pcia de Bs As, sumado al conflicto docente, en lo que a consejos escolares refiere, el avance de la municipalización del SAE, la incertidumbre en cuanto a la nueva ley de contrataciones, la cual nos quita la posibilidad de realizarlas, los bajos montos enviados por la provincia a las cuentas de mantenimiento de edificios escolares, la incertidumbre y falta derespuesta en materia de infraestructura escolar, mobiliario, la falta de nombramientos de personal administrativo, secretario técnico, etc”.

“En el plano local venimos manifestando nuestra preocupación por la falta de eficiencia y transparencia en el uso que el Municipio de Tandil le da al Fondo de Financiamiento Educativo. La necesidad urgente de realizar obras, reparaciones y mejoras que tienen muchísimos establecimientos educativos de nuestra ciudad donde todos los días concurren miles dealumnxs, trabajadorxs de la educación, padres, nos obligan a volver a ponerlo en agenda y socializar con la comunidad la información pertinente que la sustenta”, destacó más adelante.

Keegan dijo que “en el ejercicio de la administración pública, deben obedecer a un fuerte compromiso político, el que consideramos cuanto menos como desinteresado por parte del gobierno de cambiemos y que se ha manifestadoen varias oportunidades, recordaran en los inicios de nuestra gestión,las innumerables renuncias de los consejeros escolares electos, posteriormenteapareció la sub ejecución presupuestaria, para el caso, de los 23 millones sin ejecución correspondientes al presupuesto 2015, mucho más si esos fondos se destinan a un plazo fijo (algo así como las goteras de los colegios a la espera de la timba financiera), sin informar públicamente de ello, interesante fue la explicación dada por un funcionario oficialista, quien dijo “por lo menos no lo gastamos en otra cosa”. Más allá del anecdótico y desagradable momento, sino no hubiera sido por nuestro pedido de audiencia por abril del 2016 nunca hubiera saltado a luz ésta situación”.

Agregó “hoy ya se han sumado a este fondo50 millones transferidos a Diciembre del 2016, y un poco más de 20 millones correspondiente a transferencias del año en curso, son 93 millones en total, seguramente descansando en un plazo fijo bancario.De esto sólo se llevan invertidos en infraestructura poco más de 12 millones, y ya estamos en Mayo del 2017. Asimismo el presupuesto municipal 2017 estipula una transferencia de Fondo Financiamiento Educativo de unos 75 millones de pesos”.

“Nuestro espíritu de trabajo nos pone de cara a la acción, es por ello que recorreremos el territorio, visitamos los establecimientos, hablamos con lxsmaestrxs, con lxsdirectxres y conocemos la necesidades a cubrir, algunas de ellas con muy poco se solucionan y el resto con un plan razonable se pueden ejecutar. Para tal fin nuestro bloque ha presentado varios proyectos la mayoría de los cuales han sido aprobados por unanimidad en sesión pero ninguno se ha llevado a cabo, como la remodelación del playón deportivo de la ex escuela 501,)aprobado en mayo 2016), el proyecto de fondo de fortalecimiento escolar )aprobado en junio de 2016), el de seguro contra robo de establecimientos educativos )aprobado en julio del 2016) y algunos ejemplos más. Porque entendemos que nuestro rol como opositores no se agota en marcar con seriedad y responsabilidad aquellas cosas que pensamos se hacen mal sino también brindar soluciones a la gestión, en la medida en que nuestro lugar nos lo permita” enumeró más adelante.

Dijo que “un párrafo aparte merece el proyecto, presentado también como ordenanza, para crear una Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales Escolaresque reciba las demandas y que recorra los establecimientos para un actualizado inventario de las necesidades a cubrir y los presupuestos necesarios. Una vez más pensando en brindarle una herramienta al Sr. Intendente para que pueda resolver los problemas frente a los que su equipo de gobierno se muestra impotente. Pero de este proyecto integral sólo se contrataron 2 arquitectos y 1 maestro mayor de obra que, con su indiscutible voluntad y capacidad técnica, responden más a las órdenes políticas de calle Belgrano 487 que a las necesidades reales del sistema educativo. Donde además se dispara muy rápido la cámara fotográfica provocando desbordes administrativos, idas y vueltas con las licitaciones y demoras excesivas en los pagos a proveedores”.

La Banca destacó que “la comunidad educativa está cansada de aquellos funcionarios públicos que practican constantemente el deporte de “patear la pelota para arriba”, que los inspectores de la Provincia, que las complicaciones en los procesos licitatorios, que los incumplimientos de las empresas que deben ejecutar las obras, etc., etc., etc. Lo que el pueblo espera de aquellos a quienes eligió mediante el voto popular para que los representen y los defiendan no son excusas y explicaciones vagas, no, lo que se les exige a los funcionarios públicos es que cumplan con sus deberes y responsabilidades y que tengan la capacidad de sortear los obstáculos con la decisión y la voluntad política necesarias”.

MUCHO POR HACER

En la reunión de la Unidad Educativa de Gestión Distrital del 1º de Diciembre último se manifestaron las necesidades que en Infraestructura Escolar tienen los establecimientos educativos para el 2017. Desde el Consejo Escolar “se dio prioridad a brindar la mayor seguridad a la integridad de los niños y niñas, adolescentes, docentes, auxiliares, directivos y comunidad educativa en general; en ese sentido se dejó constancia que la cobertura de techos, electricidad, agua potable, baños y calefacción eran las prioridades.

También se tomó nota del Riesgo Inicio del ciclo lectivo 2017, por lo cual habría que realizar 10 aulas para el mes de Marzo y cambiar coberturas de techos a más de 10 escuelas, baños nuevos y cerco perimetrales”.

“Es muy importante aclarar que no nos oponemos a la construcción de la pileta anunciada el lunes próximo pasado, pero debemos decir que no fue mencionado, o al menos no hemos escuchado en ningún espacio natural de discusión de inversión de fondos para edificios escolares, la construcción de la misma con dinero proveniente del fondo de financiamiento educativo, más teniendo en cuenta que el CEF 42 )lugar previsto para la construcción) tiene gran parte de su edificio clausurado desde julio del 2015 porque se llueve y hay alto riesgo de circulación. Nuestra propuesta, siempre, fue construir la pileta pero con otros fondos que no debieran ser destinados a las escuelas”, añadió Keegan.

Por último ambos coincidieron en señalar que consideran la educación “como un derecho social (requisito indispensable para la participación crítica de los sujetos en la sociedad) y a la escuela pública como el aparato institucional tendiente a garantizar la concreción de ese derecho. De este modo, queremos explicitar que el impulso que pretendemos dar a la educación se da en el marco de la defensa de la educación pública al servicio de los sectores populares”.

