Baradel dijo que el conflicto docente “se alargó en demasía” y se mostró dispuesto a negociar con el gobierno

El secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la

Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, sostuvo hoy que los

docentes esperan ser convocados por el gobierno bonaerense a una nueva

instancia de negociación “para poder resolver este conflicto que se alargo

en demasía”.

Baradel consideró “una gran oportunidad de resolver el conflicto” a un

nuevo llamado a negociar la paritaria por parte del Ejecutivo provincial,

pero advirtió que de lo contrario el gremio convocará a asambleas para

resolver los pasos a seguir.

“Hay una gran oportunidad de resolver este conflicto y el gobierno no puede

seguir dilatando la resolución. Le están reclamando al gobierno que lo

resuelva, la mayoría de los padres creen que el reclamo es justo y la

mayoría de la sociedad lo considera así”, explicó.

Después de su triunfo de ayer en las elecciones de Suteba, en las que ganó

con un amplio margen sobre la lista Multicolor liderada por Romina Del Plá,

Baradel habló esta mañana con FM Blue y dijo que se siente “con más fuerza”

para “sostener los reclamos” y demandarle al gobierno una convocatoria

“para resolver este conflicto que se alargo en demasía y el gobierno tiene

que dar respuesta”.

El dirigente gremial centró el reclamo en “recuperar la pérdida del poder

adquisitivo del año pasado y lograr que cualquier tipo de aumento sea

cobrado también por los jubilados docentes”.

El dirigente gremial apuntó además a quienes lo criticaron con dureza desde

el oficialismo durante el conflicto salarial. “Muchas cosas que dijeron de

mí y que escribieron las tienen que mandar a archivo y revisar la

estrategia”, sostuvo.

“Quisieron meternos en el sentido común de que son todos iguales, nos

subestimaron, no conocen de lo que somos capaces en términos de

construcción colectiva”, enfatizó quien será por cuatro años más el

secretario general del gremio docente mayoritario de la provincia de Buenos

Aires.

Respecto a la negociación específica del aumento salarial que lleva el

sector con el gobierno de María Eugenia Vidal, Baradel se mostró abierto a

evaluar la cifra porcentual pedida al inicio del conflicto en marzo pero

subrayó dos aristas de los reclamos en las que, dijo, no van a ceder: “la

pérdida del poder adquisitivo respecto del año 2016 y el cobro del aumento

en blanco para que los jubilados docentes puedan cobrarlo”.

