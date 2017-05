Santamarina se prepara para visitar a Juventud Unida

El próximo domingo, desde las 15.30, el aurinegro visitará a Juventud Unida de Gualeguaychú en un cotejo correspondiente a la fecha 34 del torneo de la B Nacional. Gerardo Méndez Cedro fue designado para arbitrar la nueva presentación de los orientados por Héctor Arzubialde.

Los tandilenses hace seis partidos que no consiguen un triunfo y vienen de empatar sin goles ante Flandria, el pasado sábado en el estadio San Martín.

En tanto que su próximo adversario llega a este compromiso luego de igualar ante Independiente Rivadavia de Mendoza y necesita sumar para seguir mejorando su promedio, en el afán de mantenerse en la segunda categoría del fútbol argentino.

El equipo de Héctor Arzubialde ya podrá contar con el mediocampista Leonel Pierce quien ya cumplió con las dos fechas de suspensión. En cambio el que no estaría sería el volante Miltón Zárate quien habría llegado al límite de amonestaciones.

Ayer por la mañana, en el estadio, Santamarina tuvo el entrenamiento en donde los titulares del fin de semana hicieron trabajos regenerativos. Mientras que los que no tuvieron minutos por la B Nacional hicieron movimientos en espacios reducidos.

En tanto que los futbolistas Miltón Zárate y Ezequiel Barrionuevo realizaron trabajos diferenciados ya que ambos tienen distintos inconvenientes físicos. De esta manera, el elenco tandilense empezó una nueva semana de trabajo pensando en lo que será una nueva presentación.

Santamarina tendrá que trabajar en varios aspectos que le han impedido sumar una mayor cantidad de puntos en los últimos cotejos. Los aurinegros han perdido la firmeza defensiva que supieron mostrar durante gran parte del campeonato pero como positivo se puede destacar el excelente presente que vive el arquero Joaquín Papaleo.

La ofensiva viene siendo un gran dolor de cabeza para el cuerpo técnico debido a que se fue perdiendo la contundencia que antes era una de las virtudes. Para colmo, en la actualidad, al elenco serrano le cuesta demasiado poder generar situaciones de peligro sobre el arco rival.

El cuerpo técnico sabe que en estos aspectos se debe trabajar y mejorar para terminar de la mejor manera posible el campeonato. Por lo pronto, el objetivo inmediato será preparar el encuentro del domingo cuando visiten a Juventud Unida.

