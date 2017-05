Florencio Randazzo: “Siento la obligación de ser candidato”

El ex ministro de Transporte habló por primera vez de sus intenciones de competir en octubre

17 de mayo de 2017

Hasta ahora a Florencio Randazzo se lo vio recorriendo la provincia de Buenos Aires, pero se lo escuchó muy poco. Casi nada. Este miércoles, uno de los intendentes que respaldan su postulación publicó en redes sociales un video en donde se lo ve y se lo oye hablar por primera vez sobre una eventual candidatura en octubre.

“Después de escucharte a vos, de escuchar a sectores que han perdido el trabajo, sentimos la obligación de ser candidatos. Tenemos un compromiso militante. Somos tipos que abrazamos la política como vocación de servicio”, aseguró el ex ministro de Transporte de Cristina Kirchner en un diálogo con el padre “Pepe” que fue publicado por Gabriel Katopodis en su cuenta de Twitter.

Las especulaciones indican que el “Flaco” anotará su apellido en las internas del peronismo bonaerense, que hoy emerge dividido entre los intendentes que impulsan su postulación y quienes siguen vinculados a la ex presidente Cristina Kirchner. “Será Cristina o algún sucedáneo que Cristina ponga y nosotros”, vaticinó recientemente en el ciclo Café Político de Infobae Alberto Fernández, jefe de campaña de Randazzo.

En el diálogo con el padre “Pepe”, al ex funcionario kirchnerista se lo escucha calificar al gobierno de Mauricio Macri como “insensible”. Palabras similares había utilizado durante la ronda de reuniones que mantuvo en las últimas semanas con senadores y otros dirigentes peronistas.

La interna en el PJ está más caliente que nunca. Anoche, un cónclave que se había pensado como un gesto de unidad terminó siendo exactamente lo contrario cuando varios intendentes pegaron el “faltazo” para evitar una foto con Amado Boudou, Luis D’Elía y Gabriel Mariotto.

¿Es posible que Sergio Massa se sume a la discusión? Parece improbable. Es que esta tarde, en una entrevista con Pamela David, el líder del Frente Renovador dijo que su partido tiene las puertas abiertas para todos los que sigan “la causa de Perón y Evita”, pero no se lo notó dispuesto a regresar a al PJ.

