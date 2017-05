El Senado de EEUU invitó al ex jefe del FBI a testificar por su investigación sobre Donald Trump y Rusia

Una semana después de haber dejado el cargo de director del FBI por decisión del presidente Donald Trump, James Comey fue invitado este miércoles por los jefes del Comité de Inteligencia del Senado de EEUU a testificar a puerta abierta y a puerta cerrada ante esa comisión acerca de la investigación que dirigía para determinar la influencia de Rusia en las elecciones del año pasado.

El senador republicano Richard Burr, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, y el vicepresidente de esa comisión, el demócrata Mark Warner, anunciaron en un comunicado que enviaron una nueva carta a Comey, quien previamente había rechazado una invitación porque quería testificar en público y no en privado.

El llamado se produce después de que el diario The New York Times informara, este martes, de la presunta existencia de un documento que revela los intentos de Trump de obstruir la investigación que el FBI abrió sobre los supuestos nexos entre su campaña presidencial y el Kremlin.

Según esas informaciones, el jefe de Estado pidió en febrero pasado que el entonces director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) pusiera fin a una pesquisa sobre los vínculos con Rusia del ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, quien tuvo que renunciar a su cargo por los probados lazos con el Kremlin.

Por su parte, los líderes del Comité de Inteligencia del Senado pidieron al FBI que entregue esos documentos en los que Comey detalló las conversaciones que tuvo con la Casa Blanca y el Departamento de Justicia sobre las investigaciones del FBI en Rusia.

Por separado, cuatro miembros principales del Comité Judicial del Senado escribieron al FBI y a la Casa Blanca en busca de documentos que detallen dichas comunicaciones entre ambos.

“Necesitamos todos esos memorandos”, indicó el presidente del Comité Judicial, el republicano Chuck Grassley.

“Vamos a tratar de obtener no sólo el memorándum de Comey, sino todos los memorandos, todas las comunicaciones que hubo entre todos —Comey y otras personas en la jerarquía— y en toda la organización, donde quiera que tengamos que hacerlo”, aseveró el republicano.

La Casa Blanca negó estas versiones y aseguró que Trump “nunca pidió al señor Comey ni a nadie que se ponga fin a la investigación”.

La pasada semana, Comey fue destituido por Trump por sorpresa, en un principio por su papel en las investigaciones que había realizado por el polémico uso de correos electrónicos desde un servidor privado por parte de la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

Poco después de esa versión oficial, el presidente norteamericano explicó que tomó la decisión al considerar que el ex jefe del FBI era un “fanfarrón” y que el Buró Federal era “un descontrol” desde hacía tiempo.

Por el momento, Comey no ha respondido a la segunda invitación para testificar del Comité de Inteligencia del Senado.

Además, los jefes del Comité de Inteligencia enviaron hoy otra carta al director en funciones del FBI, Andrew McCabe, para pedirle “cualquier nota” de los memorandos que supuestamente Comey escribió para documentar cada una de sus conversaciones telefónicas y encuentros con Trump, de acuerdo con The New York Times.

