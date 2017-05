Acuerdan citar formalmente a Arribas a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso

La convocatoria es para informar sobre el sistema inteligencia argentino y también para responder cuestionamientos de la oposición sobre la causa del Lava Jato en la que fue involucrado.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia resolvió este miércoles por unanimidad citar formalmente al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, con el fin de exponer sobre el sistema inteligencia argentino, pero también para responder preguntas de la oposición sobre la denominada causa del Lava Jato en la que fue involucrado.

En una reunión que se llevó a cabo este mediodía a puertas cerradas en el edificio anexo del Senado, senadores y diputados de la Bicameral recibieron respuestas por escrito de Arribas a una serie de preguntas que le había formulado la diputada del FPV Teresa García respecto a las acusaciones en su contra en torno a que recibió transferencias bancarias ilícitas provenientes de Brasil.

Arribas había sido invitado para hoy a la comisión que preside el senador nacional de Cambiemos, Juan Carlos Marino, pero se excusó de asistir y en lugar de ello envió por escrito las respuestas y copia de una denuncia que le presentó por falso testimonio y cohecho al arrepentido que lo involucró en el caso de corrupción brasileño, Leonardo Meirelles.

Al término de la reunión, Marino dijo a los periodistas que Arribas “se equivocó” al no concurrir hoy a la comisión, aunque aclaró que le había cursado una invitación y no una citación formal, algo que concretará ahora por resolución unánime de los miembros de la Bicameral, integrada por representantes de los principales partidos políticos.

Marino opinó no obstante que las denuncias a Arribas “deben ser resueltas por la Justicia exclusivamente” y advirtió que en caso de ser encontrado culpable será el mismo “el primero en solicitar su remoción” al frente de la AFI.

En el encuentro, que tuvo momentos de fuerte discusión pero que concluyó con un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, los legisladores del FPV como García y Juliana Di Tulio y del Frente Renovador, Marcela Passo, reclamaron la remoción del funcionario, al menos hasta que termine la investigación en su contra, medida que fue rechazada por Cambiemos.

Marino relató que algunas de las respuestas que Arribas brindó en el cuestionario que le elevó el FPV “fueron insuficientes” para los miembros de la oposición pero que para él fueron “aceptables” e insistió con que los legisladores no deben actuar como “jueces” y que se debe “dejar trabajar a la Justicia” para que “lo antes posible” aclare la situación del jefe de la AFI.

El senador por La Pampa le pidió al funcionario que “aporte las pruebas necesarias” para que se aclare su caso en el menor tiempo posible.

El FPV se retiró del encuentro sin formular apreciaciones mientras que por el Frente Renovador de Sergio Massa, la diputada Passo calificó como “una falta de respeto y una clara muestra de menosprecio al Congreso” la ausencia de Arribas de hoy ante la comisión.

