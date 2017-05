La Asociación de Abogados de Tandil prepara la “Jornada de actualización en Derecho Municipal”

El viernes 2 de junio, de 15.30 a 19.30, en el Salón Blanco de la Municipalidad, se llevará a cabo la “Jornada de actualización en Derecho Municipal”. La misma es organizada por la Asociación de Abogados de Tandil, con el trabajo conjunto de la subcomisión de Derecho Público de dicha institución, la cual es coordinada por la Dra. Paula Lafourcade. La apertura estará a cargo del presidente de la entidad, Dr. Gastón Argeri.

Será una intensa jornada que contará con distintos disertantes. Uno de los temas será “Mecanismos de democracia participativa en la Constitución Nacional”, a cargo de la Dra. Cecilia Adriana Pazos.

La abogada es ex jueza del juzgado de faltas de Tandil, además de docente titular en la materia de Instituciones de Derecho Público en la facultad de Ciencias Económicas Unicen. Docente Derecho Administrativo y Derecho Constitucional UFASTA e investigadora y redactora de numerosos artículos de la materia.

Por otro lado, también se presentará el Dr. Néstor Osvaldo Losa para “Herramientas de Participación ciudadana en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, su enfoque medio ambiental”. Este profesional es doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Derecho Constitucional UBA y de Derecho Público Provincial y Municipal UBA, entre otros cargos.

Además el 2 de junio, en el Salón Blanco de la Municipalidad, se abordarán “Nuevas Instancias de participación ciudadana”, a cargo del Dr. Diego Armesto. Funcionario político de la Cámara de Diputados de la Nación por el bloque UCR (Cambiemos).

La organización estableció un arancel de $30 para estudiantes, $50 para joven abogado (asociado a la AAT), $70 para joven abogado (no asociado), $70 para abogado (asociado a a AAT) y $100 para abogado no asociado y público en general. Todos los participantes estarán recibiendo los certificados de la jornada.

INSCRIPCIONES

Personalmente: en la Asociación de Abogados de Tandil, Chacabuco 744. E-mail: secretaría@asociaciondeabogadostandil.org. Telefónicamente: (0249) 444- 2336 o 444-9588.

