Jornada “Los Juicios de Lesa Humanidad en la Actualidad del 2×1”

Este viernes 19 de mayo tendrá lugar en la Escuela Nacional Ernesto Sabato. La misma es organizada por el Equipo de Acompañamiento a víctimas, testigos y querellantes de los juicios de lesa humanidad de la Ciudad de Tandil y la Red Provincial de Derechos Humanos.

El equipo de acompañamiento se conformó en el año 2014 y está compuesto por distintas instituciones y organizaciones: el Grupo Memoria por la Vida en Democracia Tandil, el Área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos Distrito VIII y diversos profesionales comprometidos con la temática; que se reúnen quincenalmente y que han realizado actividades de difusión como charlas y talleres, en las ciudades de Tandil, La Plata, Mar del Plata y Olavarría. En la Ciudad de Tandil se espera que se realice el juicio oral por el ex CCDTYE La Huerta y considerando que en el mismo estarán convocados a testimoniar aproximadamente ochenta víctimas y cincuenta y tres imputados, deviene necesario trabajar para consolidar un equipo de acompañamiento en el ámbito local a los fines de dar las respuestas que las víctimas y la sociedad se merecen.

En ese marco y con la preocupación y repudio que suscito el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que otorgo el beneficio del 2 x 1 a un genocida condenado por crímenes de lesa humanidad es que surgió la necesidad de realizar la presente jornada con el fin de presentar el trabajo que viene haciendo el equipo de cara a la comunidad y sobre todo a aquellas personas que han sufrido el terrorismo de estado, que tendrá lugar a las 8.30 hs. A su vez, nos acompañarán la Dra. Carolina Varsky, integrante de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación (que en el año 2005 fue como integrante del CELS en conjunto con las Abuelas de Plaza de Mayo una de las abogadas que logró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), la Dra. Ángeles Ramos, fiscal federal que fue una de las primeras en pedir la inconstitucionalidad del 2 x 1 ante el pedido de excarcelación que realizó un represor en el marco del reciente fallo de la Corte y la Lic. Marina Vega, integrante de la Red Provincial de Derechos Humanos y ex Directora de Políticas Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Para finalizar la jornada realizaremos una recorrida por el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como “La Huerta” con el fin de seguir difundiendo y problematizando sobre lo sucedido en nuestra ciudad en el marco de la dictadura cívico militar. Todas las actividades son abiertas a la comunidad.

