Vidal: “Lo peor que le pasó a la provincia fue tener gobernadores que quisieron ser presidentes”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, negó este lunes que esté entre sus planes postularse a la presidencia de la Nación y aseguró que “lo peor que le pasó a la provincia de Buenos Aires fue tener gobernadores que quisieron ser presidentes”.

“Tengo una enorme responsabilidad en la provincia”, señaló en declaraciones al programa “Pamela a la tarde” que se emite por América TV.

Dijo que los mandatarios que buscaron ser presidentes “no querían ver las fotos de la provincia y hacían planes a corto plazo”.

En este sentido, indicó: “No creo en las individualidades sino en los equipos, yo no podría hacer nada bien si no tuviera un equipo que trabaja las 24 horas y que hace cosas heroicas. Lo mismo quiero para la Argentina, creo que hay que votar equipos de gente y si éstos son buenos, el gobierno va a ser bueno”.

“Yo no tengo contacto con Daniel Scioli, sólo lo vi dos veces”, dijo y al mencionar la corrupción policial sostuvo que “si en la policía hay delincuentes, los quiero afuera, y si me tengo que pelear con la justicia para que los meta preso, lo haré”.

Añadió que “nadie se quería meter con los carteles de la provincia, yo estoy dispuesta”.

“Tengo peronistas que forman parte de mi equipo, aquí hay un tema de sistema más que de partidos. El peronismo gobernó durante mucho tiempo y se tendrá que hacer cargo, pero hay que pelear contra el sistema porque todos los que gobernaron decidieron mirar para otro lado”, completó.

Comentarios

Comentarios