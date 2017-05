Triaca destacó que ya hubo acuerdo en un 40% de las paritarias con aumentos promedio de 20%

El ministro de Trabajo resaltó que “en la mayoría de las negociaciones se incorpora este concepto de cláusula revisión o gatillo”, para que las partes vuelvan a negociar en caso de que la inflación supere el porcentaje acordado.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, destacó este lunes que en lo que va del año ya se alcanzaron acuerdos en un 40 por ciento de las paritarias con un incremento promedio del 20 por ciento anual, al analizar la marcha de las negociaciones salariales.

“Es importante que señalemos que estamos a la mitad del año calendario de las paritarias y ya llevamos casi el 40 por ciento de las paritarias acordadas”, resaltó el funcionario nacional en declaraciones a radio Mitre.

Dijo también que “el promedio de ese acuerdo es del 20 por ciento y en la mayoría de ellas se incorpora este concepto de cláusula revisión o gatillo”, para que las partes vuelvan a negociar en caso de que la inflación supere el porcentaje acordado.

“Hay mucha comprensión de parte de las organizaciones gremiales y también del sector empresario”, puso como ejemplo al valorar el rol de las partes.

En este marco, el ministro vaticinó hoy que las paritarias que faltan cerrar en el ámbito laboral seguirán en un promedio del 20 por ciento con la cláusula gatillo, ya que la “inflación ha bajado con respecto al año pasado”.

“En el caso de que la inflación exceda ese porcentaje se pueda revisar de vuelta y acompañar el poder adquisitivo”, remarcó.

Asimismo, reconoció que hay “sectores que tienen sus demandas que han tenido diferencias con la paritaria del año pasado, pero estamos cerca de ese promedio (del 20 por ciento) y creemos que vamos a seguir por ahí”.

“Ha bajado la inflación con respecto al año pasado, la proyección del año pasado terminó en 37 por ciento”, señaló, a la vez que insistió en que cree que “va hacia un sendero hacia bajo.”

Para el titular de la cartera laboral, si a la inflación “se la mira para adelante, estará en 18 por ciento, y ese es el promedio cercano al 20”, respecto de las paritarias.

En relación a los costos laborales no salariales, Jorge Triaca dijo que se está “trabajando fuertemente porque algunos de esos costos tenían que ver con la judicialización del sistema laboral”.

Por último, el ministro dijo que “el desafío que tenemos los dirigentes sindicales, el Gobierno y los empresarios, es cómo combatimos la informalidad”.

Andrés Rodríguez aseguró que “no hay plan” para bajar la inflación

El secretario General de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodriguez, lamentó que en el Gobierno “no hay plan” para bajar la inflación y consideró que “ningún beneficio llega a la gente común” y “los precios siguen aumentando”, provocando “zozobra en la gente que vive de su sueldo y tiene que llegar a fin de mes”.

“Lamentablemente veo que no hay plan, ése es el problema, porque muchas de las cuestiones que se han prometido no están apareciendo, y realmente ningún beneficio está llegando a la gente común, los precios siguen aumentando, sobre todo los artículos de primera necesidad como los alimentos, y esto genera zozobra en la gente que vive de su sueldo y tiene que llegar a fin de mes”, expresó el líder del gremio de los estatales en radio la Red.

En el mismo sentido, Rodríguez se refirió a la reunión que la semana pasada la mesa chica de la CGT mantuvo con representantes del Ejecutivo, y si bien se mostró dispuesto a discutir proyectos con el Gobierno, cuestionó las “demoras” para resolver las “cuestiones más urgentes”, como la reducción del índice de inflación, la defensa del empleo y que “no haya ninguna cuestión que determine despidos y suspensiones”.

“Vinieron con supuestas medidas quieren implementar a ver si nos ponemos de acuerdo, pero todavía hay demoras en cuestiones más urgentes”, puntualizó el sindicalista y puso como ejemplo la ley de compre nacional entre los proyectos que “si se implementan correctamente pueden funcionar a mediano y largo plazo”.

