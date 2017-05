Se presentó en nuestra ciudad la Agenda Legislativa de las Mujeres

Este sábado, y con la presencia de la Diputada Nacional Fernanda Raverta, la Diputada Provincial Lucia Portos y el Concejal Rogelio Iparraguirre, se desarrolló en la sede del Partido Justicialista, una actividad destinada a exponer y discutir sobre la agenda legislativa de las mujeres.

El Concejal del Bloque PJ-FPV, Rogelio Iparraguirre, fue el encargado de abrir la charla haciendo un racconto de lo trabajado en función de la agenda de la Mujer en nuestra ciudad. Comenzó su alocución afirmando que “la agenda de la mujer, hoy en día, no es algo menor, estamos hablando del 50% de la población mundial, es indudable que es una temática que ha venido a quedarse. Por eso es importante y fundamental que rol juega el Estado, en todos sus niveles, en función de ella”.

“Me tocó en mi primer año de función en el Concejo, en el 2014, conocer de primera mano la situación en la que se encontraban los refugios para víctimas de violencia de género en nuestra ciudad, y siempre lo dije, que parecían campos de concentración. A partir de allí, y por demanda de mis compañeras de organización que vienen trabajando tan bien la temática, pudimos presentar las ordenanzas de consejerías de salud sexual y reproductiva y finalmente la de la Declaración de Emergencia Pública de Género para nuestra ciudad, una ordenanza integral y que prevenía muchas de las políticas que el Departamento Ejecutivo ha implementado en los últimos tiempos”.

“Lo que se ha tratado en los últimos tiempos, y a raíz de nuestra insistencia y de la de muchas mujeres de Tandil, es hacerle entender al Intendente Lunghi que la cuestión de la mujer, y la problemática de violencia, es algo en lo que se debe prestar atención e invertir tiempo y recursos para su prevención”, finalizo el edil del Pj-FPV.

LA VISIÓN DE LA PROVINCIA

En segundo lugar, tomó la palabra la Diputada Provincial Lucia Portos, abogada e integrante de la cámara provincial hace cuatro años. La legisladora remarcó que “las mujeres hoy en día somos mayoría, pero padecemos las problemáticas de una minoría oprimida”.

“Por suerte podemos decir que en los doce años de gobierno del kirchnerismo se han generado un sin fin de políticas con perspectiva de género. El ejemplo más concreto es la asignación universal por hijo, donde Cristina priorizó el eje sobre la Jefa de Familia, algo que en nuestro país no había sucedido en materia de políticas sociales”, esgrimió.

La dirigente añadió que “la legislación que tenemos como país es reconocida en América Latina, no existen en muchos países, leyes como las sancionadas aquí, y por citar algunas, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Hoy esas políticas las vemos puestas en peligro y se está dando una marcada tendencia a desfinanciar todas las políticas creadas en ese sentido”.

Refiriéndose a la situación de la Provincia de Buenos Aires, la Diputada Portos comentó que la misma tendencia negativa se ve también en la administración que encabeza la Gobernadora María Eugenia Vidal.

“Solo por citar un dato, de lo destinado en el presupuesto provincial a políticas de prevención contra la violencia hacia las mujeres para el año 2016, solo se ejecutó el 2% del mismo. Esto no puede estar ajeno al crecimiento de los feminicidios en nuestra Provincia”, consideró.

“La gobernadora de La Provincia no se reivindica feminista ni mujer. Y además ignora el tema. Lo pudimos comprobar en su discurso de apertura de sesiones para este año donde no hubo si quiera una mención al tema. En el feminicidio de Araceli, que nos conmovió a todos, hay 3 policías de la bonaerense involucrados y ni Vidal, ni Ritondo han hablando sobre el tema”, apuntó luego.

Finalmente, la legisladora habló desde su trabajo como Consejera de La Magistratura Provincial, remarcando que “estamos trabajando también con la justicia. Es importante la capacitación de los agentes de la justicia. A pesar de que no están obligados a hacerlo, es necesario insistir para que haya Fiscales y Jueces que entiendan la necesidad de capacitarse para atender mejor todas las situaciones que engloban esta problemática”.

LA MIRADA NACIONAL

Fernanda Raverta es Diputada Nacional, y tuvo a su cargo el cierre de la jornada. Comenzó agradeciendo la presencia de todos, y habló sobre la necesidad de que “todo lo que hagamos en la materia de concientización, debe contribuir a la construcción del sentido sobre este flagelo”.

“Las leyes sirven, pero no es lo único. Y tenemos como ejemplo lo que pasó esta semana con el vergonzoso fallo de la Corte Suprema aplicando el 2×1 para crímenes de lesa humanidad. Nosotros como diputados, habíamos votado la aclaración de que no correspondía la aplicación de la ley y no alcanzó. Pero esta semana el pueblo salió a la calle, porque tienen conciencia de esto, y eso es un gran dato a considerar”.

“El 8 de marzo de este año construimos entre todos/as la gran Marcha de Ni Una Menos y lanzamos ese día una agenda legislativa junto a un grupo de diputadas nacionales de nuestro bloque”, recordó.

Agregó que “dentro de los proyectos presentados, y mucho de ellos no tratados siquiera por el oficialismo, pusimos énfasis en la declaración del 8 de marzo como feriado nacional. No es un capricho, nos parece que debe instituirse una fecha que nos permita reflexionar a nuestra sociedad, de la importancia de que no puede haber mas feminicidios ni hechos de violencia contra la mujer en nuestro país”.

“Otro de los proyectos que creemos necesario que se sancione es la Ley para que los niños que tienen una padre violento y condenado, cobren una pensión no contributiva. No creemos solo en las leyes punitivitas, nos parece que es mejor legislar en función de las víctimas y fundamentalmente de la prevención”, describió.

Finalmente, la Diputada habló sobre la necesidad de que para seguir teniendo políticas inclusivas, “es fundamental ganar éstas elecciones. Tenemos que tener las mejores propuestas electorales, y tenemos el trabajo desarrollado en estos 12 años que ha dejado una vara muy alta en la garantía de derechos”.

