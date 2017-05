Macron-Merkel, una reunión cumbre para refundar la Unión Europea

El nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, nombró como primer ministro al diputado conservador moderado Edouard Philippe, antes de viajar a Berlín con la ambición de reafirmar el papel motor del eje franco-alemán en una Europa en crisis.

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró tras reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, que la revitalización del eje franco-alemán es clave para una “histórica nueva fundación” de la Unión Europa.

Macron realizó estas declaraciones en la rueda de prensa que ofreció junto a la canciller en su primera visita oficial a Berlín, un día después de asumir su cargo y apenas unas horas después de nombrar a su primer ministro.

“Necesitamos una refundación” del proyecto europeo, aseguró Macron, quien recalcó que para que se produzca es clave “recomponer la confianza” de la “relación histórica” entre París y Berlín y estrechar la cooperación del tándem a la cabeza de la Unión Europea y buscar “más resultados” con “más pragmatismo”.

“Yo -subrayó el presidente francés-, voy a ser un socio abierto, directo y constructivo” para Alemania, porque “de ello depende el éxito de Europa”.

Para que se produzca el necesario “cambio fundamental” en la UE es preciso que las relaciones entre Alemania y Francia sean estrechas, agregó el presidente galo, quien consideró que una buena sintonía es el “requisito previo” para el avance de ambos países y el conjunto del bloque comunitario.

“A Alemania sólo le puede ir bien cuando a una Francia fuerte le va bien”, agregó.

Con la elección del diputado de 46 años, que no pertenece al movimiento presidencial La República en Marcha sino a Los Republicanos (conservadores), Macron intenta atraer a la derecha para obtener una mayoría en la Asamblea Nacional en junio e impulsar las reformas liberales y sociales que prometió durante su campaña. Al asumir el cargo hoy por la tarde, el flamante primer ministro aseguró que era “un hombre de derecha”, subrayando de paso que “el interés general debe prevalecer sobre todo compromiso”.

El nombramiento de Philippe provocó una lluvia de reacciones en la clase política francesa, perturbada por una elección presidencial marcada por el histórico resultado de la extrema derecha y la eliminación, también histórica, de los candidatos de la derecha y la izquierda socialista en la primera vuelta. El secretario general de Los Republicanos, el partido de Philippe, Bernard Accoyer, evocó “una decisión individual” del nuevo primer ministro y no “un acuerdo político”.

Por su parte, Alain Juppé, el ex primer ministro, estimó que Philippe tiene “todas las calidades” para el cargo, pero reafirmó su apoyo a los candidatos de la derecha para las legislativas.

Para la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, el nombramiento “confirma” que no hay una clara separación entre los socialistas y la derecha en Francia a la hora de gobernar.

