Highton de Nolasco pidió licencia y esta semana no estará en el máximo tribunal

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, solicitó una licencia oficial por lo cual no estará presente en el acuerdo del martes del máximo tribunal del país, informaron este lunes fuentes judiciales.

Las fuentes no indicaron el motivo de la licencia, que fue solicitada días atrás, pero dijeron que, “en principio”, será “por una semana”.

En razón de ello, la magistrada, quien hace un par de semanas formó parte de la mayoría que concedió el beneficio del 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, no estará presente en el acuerdo habitual que el máximo tribunal celebra los días martes.

Allegados al tribunal dijeron que ese acuerdo podría postergarse hasta la semana próxima, cuando Highton se reintegre a la Corte y el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, retorne de un viaje al exterior.

El 3 de mayo último la Corte, con los votos de Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz y la disidencia de Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, aplicó la derogada ley 24.390 (conocida como del 2×1) a Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión por delitos de lesa humanidad en el centro de detención clandestino “El Chalet”, que funcionaba en el Hospital Posadas de la localidad de Haedo, en el conurbano bonaerense.

La norma, vigente desde 1994 hasta 2001,establecía que se debían computar dos días de prisión por cada uno que excediera los dos años de encierro preventivo.

El viernes último y ante la reciente sanción de la ley 27.362 que declaró inaplicable el “2 x 1” a los delitos de lesa humanidad, la Corte instruyó a la secretaría del Tribunal para que reuniera los expedientes vinculados con detenidos por delitos de lesa humanidad.

La Corte aclaró en un comunicado que esa medida es para “correr vista” a las partes involucradas para que, en el plazo de 10 días, se expresen sobre la aplicación de la ley 27.362.

