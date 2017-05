Denunciaron al Gobierno por emitir un spot de campaña durante los clásicos

La ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional hizo una presentación contra el Ejecutivo por incumplir la Ley de Ética Pública.

Una ONG denunció ante la Oficina Anticorrupción (OA) a la Presidencia de la Nación por difundir un spot de propaganda oficial durante la televisación de los partidos de fútbol de Primera División. La organización Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional consideró que el corto titulado “Para Siempre” es una publicidad al presidente Mauricio Macri y viola la Ley de Ética Pública.

“Está claro que la imagen y voz del Presidente ocurre en un contexto de promoción personal, el spot pretende atribuirle personalmente las obras que hace el Estado”, sostuvo la ONG en la presentación. Y consideró que el corto difundido en los entretiempos River- Boca y Racing- Independiente no tiene fines educativos, informativos o de orientación social ni informa cuáles son las obras que se muestran.

En el corto aparecen un conjunto de ciudadanos/actores que dicen “estamos haciendo lo que hay que hacer”, “somos la generación que realmente cambia la Argentina” y “Argentina para siempre” con imágenes de obras no identificadas que se ven detrás. Después entra Macri en escena, mira a cámara y afirma: “Lo estamos haciendo juntos”.

En conversación con TN.com.ar el el titular de Ciudadanos Libres, José Magioncalda, explicó que la difusión del video incumple el artículo 42 de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. La organización que preside es la misma que, por ejemplo, obligó al exministro de Transporte -Florencio Randazzo- a dejar de mandar una carta con su nombre a cada persona que recibía su DNI o a Cristina Kirchner a sacar su foto de los carteles de obra pública.

“Se trata de una publicidad personal de Macri, en la que se usa la obra de Gobierno para difundir su imagen”, manifestó Magioncalda. Y consideró que, en el spot “Para Siempre”, se hace propaganda del optimismo. “Los fondos estatales no se pueden usar para eso, es un gasto que les corresponde a los partidos políticos”, concluyó.

Qué dice la ley

Según el artículo que el Ejecutivo habría incumplido, “la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”. Tras la presentación, la Oficina Anticorrupción podría obligar a la Presidencia a dejar de emitir el corto.

