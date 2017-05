Santamarina recibe a Flandria, invicto en lo que va del año

Esta noche desde las 20 el aurinegro intentará volver al triunfo pero enfrente tendrá un duro rival como el canario que suma once cotejos sin conocer la derrota y el pasado fin de semana salió de zona de descenso. Callejo ingresaría por Prudencio en el único cambio que haría Héctor Arzubialde.

Luego de haber quedado libre en la fecha entre semana, Santamarina tratará de volver a la victoria cuando hoy, a las 20 en el estadio San Martín, reciba a Flandria en un cotejo correspondiente al capítulo 33 del torneo de la B Nacional.

Flandria, que suma un invicto de once partidos y no ha perdido durante 2017, visitará a los tandilenses con la pretensión de seguir incrementando su promedio para mantener la categoría, en el inicio de la nueva fecha del certamen de la segunda categoría del fútbol nacional.

El compromiso se desarrollará en el estadio Municipal San Martín, desde las 20, con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

La novedad más importante en la escuadra local será el ingreso de Facundo Callejo como titular, con respecto a la formación que empató en Mendoza hace una semana ante Independiente Rivadavia. El delantero ocupará el puesto de Angel Prudencio, para ser el socio en ataque de Martín Michel.

La visita se encuentra viviendo un gran momento, sumando 38 unidades en la temporada. El equipo de la localidad de Jáuregui suma once partidos sin perder y esta invicto en 2017, ya que su anterior revés data del 18 de diciembre pasado cuando fue derrotado como local por Sportivo Estudiantes de San Luis (2-1).

Flandria, dirigido por la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, parecía condenado a fin del año pasado a perder la categoría pero con esta racha ahora tiene a tres equipos que lo separan de los cuatro que están descendiendo y todavía debe jugar un cotejo postergado ante Guillermo Brown, de Puerto Madryn.

Santamarina (39) hace cinco fechas que no gana, pero a su favor tiene una serie de 11 partidos sin ser vencido en Tandil, uno de los pocos hechos salientes de una opaca campaña que lo encuentra sin miedos a la hora de ver los promedios pero a 11 unidades de la zona de ascenso.

La fecha continuará mañana con Independiente Rivadavia-Juventud Unida (a las 21) y el lunes lo harán Almagro-Nueva Chicago (14), Guillermo Brown-Chacarita (15), Villa Dálmine-Sportivo Estudiantes (15.30), Brown de Adrogué-San Martín de Tucumán (15.30), All Boys-Instituto (20), Atlético Paraná-Crucero del Norte (20.30), Boca Unidos-Los Andes, Ferro-Argentinos Juniors y Central Córdoba-Gimnasia de Jujuy (todos 21).

Argentinos es el puntero con 60 puntos, Guillermo Brown, un cotejo pendiente, y Nueva Chicago 50; Chacarita Juniors 49, Ferro Carril Oeste 48, Instituto 46, Brown de Adrogué 44, Almagro, Central Córdoba, San Martín (Tucumán) y Los Andes 42, All Boys 41, Gimnasia (Jujuy) 40.

PROBABLES FORMACIONES

SANTAMARINA – FLANDRIA

Santamarina: Joaquín Papaleo; Alfredo González Bordón, Lucas Acevedo, Fernando Piñero, Agustín García Basso; Diego Sosa, Milton Zárate, Jonathan Chaves, Ezequiel Barrionuevo; Facundo Callejo y Martín Michel.

DT: Héctor Arzubialde.

Flandria: Leonardo Griffo; Juan Cruz Randazzo, Mario Mussón, Diego Sosa, Andrés Camacho; Facundo Melivilo, Alejandro González, Martín Seri, Walter Ortiz; Franco Costa y Sebastián Matos. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Árbitro: Pablo Dóvalo

Cancha: Estadio San Martín

Horario: 20 (Por Tyc Sports Play).

