Santamarina no tuvo juego y debió conformarse con un empate

El aurinegro no volvió a dejar una buena imagen al igualar sin goles anoche ante Flandria. Los tandilenses tuvieron muchos problemas en todas sus líneas, ante un adversario que estuvo muy ordenado en todas sus líneas. Dentro de una semana, el elenco de Arzubialde visitará a Juventud Unida.

Santamarina buscaba dejar atrás la racha sin victorias pero no pudo ante un duro adversario como Flandria, al igualar 0 a 0 anoche en un cotejo disputado en el estadio San Martín, correspondiente a la fecha 33 del torneo de la B Nacional.

En la noche del sábado, Flandria le jugó de igual a igual a Santamarina y lo sorprendió durante gran parte de la etapa inicial. Los visitantes estuvieron muy ordenados en todas sus líneas para jugar lo más alejado posible del arco de Griffo y con el objetivo de poner en apuros al dueño de casa.

El aurinegro tuvo muchos inconvenientes en la última línea, debido a que los marcadores centrales no tuvieron la firmeza de otros cotejos y en la mitad de la cancha los vestidos con camiseta negra eran los que gobernaban en ese territorio.

Los tandilenses no le encontraron el rumo al juego y para colmo los delanteros, tanto Michel como Callejo, tenían muy pocas oportunidades. Barrionuevo y Sosa, por las bandas, estaban bien marcados y no podían sorprender para tratar de abrir los caminos.

El canario fue prolijo y con el correr de los minutos fue haciendo algunos méritos para abrir el marcador. Papaleo tuvo que estirarse para sacar un buen disparo de González. Un rato después, tras una buena maniobra colectiva, Matos estuvo muy cerca de abrir el marcador pero dentro del área su disparo dio en un jugador aurinegro.

Antes de la media hora, González ejecutó un tiro libre que se desvió en Michel y el balón dio en el palo y paso por toda el área menor sin que nadie pueda culminar la jugada. Santamarina tuvo una muy clara para ponerse en ventaja.

Ezequiel Barrionuevo ejecutó un tiro de esquina y Acevedo, ganando en las alturas, se anticipó para sacar un cabezazo esquinado que fue rechazado, con mucho esfuerzo, por el arquero Leonardo Griffo.

El cuarto de hora final, antes de irse al entretiempo, fue con situaciones en ambos arcos. Melivillo probó con un zurdazo de media distancia que se fue por encima del travesaño. Mientras que Costa, ingresando por la izquierda, sorprendió con un derechazo que se fue al lado del palo de Papaleo.

En tiempo cumplido, Bellone sacó un excelente remate que iba al ángulo pero una espectacular volada de Papaleo evitó el tanto de Flandria. Cuando se jugaba el descuento, tras un pase de González Bordón, Michel tuvo una inmejorable oportunidad para convertir pero el atacante saco un disparo cruzado ante Griffo que se fue apenas desviado.

De esta manera, el canario se iba al descanso dejando una mejor imagen que el dueño de casa que tuvo muy poca claridad y que padeció en defensa. Con mucho orden y un juego claro, el elenco de la dupla Orsi y Gómez se iba con cierta tranquilidad para afrontar el complemento.

El segundo tiempo fue bastante similar por parte de unos y otros. Los visitantes fueron los que estuvieron mejor parados y contaron con algunas posibilidades para llevarse el triunfo. En cambio, el dueño de casa tuvo inconvenientes para tratar de tener juego asociado y abusaron demasiado del pelotazo.

El volante Alejandro González con un potente tiro libre recto exigió la respuesta de un seguro Joaquín Papaleo. El mismo futbolista, un rato más tarde, volvió a aparecer para meter un gran remate de media distancia que tapó el golero de los tandilenses.

Santamarina no pudo generar juego, no tuvo la mejor noche y nunca se sintió cómodo ante un rival que estuvo muy ordenado en la zona media en donde ganó la mayoría de las batallas que se presentaron a lo largo de los noventa minutos.

Pasada la media hora, Agustín García Basso intentó con un gran disparo desde unos treinta metros que Griffo sacó al tiro de esquina. En los minutos finales, Santamarina siguió abusando de los pelotazos y se aferró al punto que le permite seguir sumando para llegar a las 40 unidades en el campeonato.

Luego de la gran racha sin conocer la derrota, el presente es distinto como consecuencia de los seis partidos sin conocer el triunfo. El aurinegro buscará salir adelante en la próxima presentación cuando visiten a Juventud Unida, el próximo domingo por la tarde.

SANTAMARINA 0 – FLANDRIA 0

Santamarina (0): Joaquín Papaleo (7); Alfredo González Bordón (5), Lucas Acevedo (5), Fernando Piñero (6), Agustín García Basso (6); Diego Sosa (5), Milton Zárate (5), Jonathan Chaves (4), Ezequiel Barrionuevo (5); Facundo Callejo (4) y Martín Michel (5). DT: Héctor Arzubialde.

Flandria (0): Leonardo Griffo (6); Juan Cruz Randazzo (6), Williams Riveros (6), Diego Sosa (6), Andrés Camacho (5); Facundo Melivillo (5), Alejandro González (6), Alejandro Altuna (6), Mauro Bellone (6); Franco Costa (6) y Sebastián Matos (5).

DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Asistentes: Martín – Colli.

Cancha: Estadio San Martín.

Amonestados: Zárate, Acevedo, Prudencio (S). Bellone, Randazzo(F).

Cambios: Nicolás Castro x Cháves, Angel Prudencio x Callejo y Francisco González Metilli x Barrionuevo (S). Seri x Bellone, Bueno x Matos y Ortiz x Melivillo (F).

