El referente del Movimiento Evita, Nicolás Carrillo, consideró que “hay que renovar las utopías dentro del peronismo para volver a ser gobierno”, luego del plenario que el Partido Justicialista llevó adelante el pasado sábado en su sede de Pinto 879.

El dirigente hizo un balance del encuentro, que nucleó a distintas ramas del peronismo local, y además analizó el panorama en la provincia de Buenos Aires, donde consideró que el ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, es hoy la opción para derrotar al macrismo.

“El plenario fue positivo porque el peronismo está hoy en un lugar muy chiquito en la sociedad de Tandil. Más allá de las diferencias que se produjeron, hay ejes transversales en los que estamos de acuerdo”, sostuvo Carrillo, pero aclaró que “nosotros proponemos ir a las PASO como una herramienta que le dé volumen al conjunto, y porque aporta transparencia en la elección de los candidatos”.

“Nos parece bueno que todas las fuerzas que están dentro del PJ se pongan en campaña, que se generen convocatorias y debates para revitalizar al peronismo en Tandil. Más cuando venimos de catorce años de Lunghi en la Intendencia, y la alternancia también es muy buena”, consideró.

Agregó que “hay que identificar con claridad que el adversario no está dentro de las primarias, sino que el Gobierno nacional está generando mucho daño en la población. La idea de las PASO no es atentar contra la unidad, sino fortalecerla en la diversidad. Es al macrismo al que hay que derrotar en las elecciones”.

Como ejemplo, indicó que “en Tandil hay 7 mil personas que para llegar a fin de mes y comer todos los días necesitan de la ayuda del Estado”.

Valoró la figura de Nacho Lacovara, precandidato al Concejo por el Movimiento Evita, por su experiencia en el Legislativo y por integrar, como director de Cultura, el último gobierno peronista de Tandil: “Pondrá en agenda la problemática del acceso al terreno propio y la vivienda, pedirá por la ampliación del presupuesto participativo y abordará la cuestión de género, un tema que preocupa mucho a la sociedad, donde se creó una dirección, pero tiene muy poco presupuesto”.

“Hay un déficit del Gobierno municipal en el tema del trabajo y el peronismo tampoco lo supo abordar –continuó–, porque se alejó de los trabajadores y de los barrios. Nosotros, como Movimiento Evita y en la figura de Nacho, queremos tener nuestra representación en el Concejo, para que también empiece a darle fuerza a ese debate”.

Randazzo: capacidad de convocatoria

Carrillo manifestó que “ni en el mayor de los pesimismos creímos que el gobierno de Macri iba a ser tan lapidario para el conjunto de la población. El año pasado hubo una millonaria transferencia de recursos desde lo trabajadores hacia las empresas, a través de la devolución de la renta extraordinaria agropecuaria (quitando retenciones y devaluando), con la devolución de la renta a las empresas energéticas y lo mismo con el sector financiero, que volvió al esquema de la bicicleta”.

Reparó también en la decisión de ponerle un “techo a las paritarias”, por lo tanto a “la gente hoy le alcanza menos la plata” y se produce una caída del consumo y un enfriamiento de la economía. “El consumo es casi el 75 por ciento del PBI y en Argentina, históricamente, la economía funcionó por el consumo”, subrayó.

Calificó a Macri como “un liberal tardío” que “propone una apertura económica que no llega”, porque en la actualidad “los líderes mundiales apuestan a que sus economías se cierren y trabajen para adentro”.

“Por eso, en este escenario de detrimento general, el peronismo tiene la responsabilidad histórica de ofrecer una alternativa para las mayorías. Y la estrategia de Macri, como en la economía le va mal, es convocar a través de algunos ejes históricos de la derecha: la represión, denostar a los sindicatos, a la gente humilde y los trabajadores. Y dividir al peronismo, para poder ganar cómodo con un 30 por ciento”, analizó.

Con la vista puesta en la situación en la provincia de Buenos Aires, que marcará lo que puede ocurrir dentro de dos años en la elección presidencial, afirmó que “hay que tender puentes para que regresen al peronismo muchos desencantados, renovar utopías y así volver a ser gobierno”.

“Debemos recuperar lo bueno que se hizo en nuestros doce años de gobierno, pero también apuntar a lo que nos faltó y proponer ejes nuevos”.

Sobre el lanzamiento de Florencio Randazzo, aseveró que tiene una “capacidad muy amplia de convocatoria, porque fue parte de los logros del proceso anterior, y es una figura que propone futuro”. Y sobre una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, el dirigente valoró que “fue presidenta durante ocho años, donde dejó todo, por eso creemos que hay que preservarla para lo que viene y no hay que exponerla en esta campaña. Porque, además, la estrategia del Gobierno, como le va mal, también es culpar a la gestión anterior. Y nosotros queremos hablar del presente y del futuro”, concluyó.

