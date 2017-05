Grupo y Unión empataron en un discreto partido

El líder de la zona sur no pudo quedarse con los tres puntos a pesar de jugar con uno de más todo el ST. Beltrán (UyP) recibió directa por un golpe en el rostro a Echeverría. Buena cantidad de público se acercó hasta “Villa Mónica”.

Grupo Universitario y Unión y Progreso empataron cero en partido correspondiente a la cuarta fecha de la zona sur del torneo de la Unión Regional Deportiva, que se disputó parcialmente.

El equipo dirigido por Sergio Toth no le pudo encontrar la vuelta al buen planteo que dispuso el entrenador Luis Roselli, que con un cuadrado combativo en la zona media le quitó espacios al conjunto universitario y trató de aislar, al hombre que se encarga de generar y distribuir, Jorge Weiman.

Algunas proyecciones de Manrique por la derecha le dieron algo de peligrosidad al elenco de Toth, aunque las esporádicas llegadas que generó el local tuvieron un escollo insuperable en Martín Pogorzelsky.

Por el lado de Unión y Progreso, se plantó con dos líneas de cuatro y dejó con libertad a Santellán y Flores, aunque la expulsión de Beltrán modificó los planes y Arozarena dejó la zona media para recomponer la última línea, que trabajó bastante con la inquietante presencia de Milan.

El primer tiempo no dejó demasiado para el análisis y en el segundo tiempo el juego creció en intensidad, con Grupo que salió decidido a atacar con más gente, sumando a los laterales Mariotti y Guillenea como variantes subiendo por sus respectivas bandas. Allí creció la tarea de los volantes de Unión, Jaca y Chiflet que se doblegaron en la tarea de contención.

Apenas arrancado el complemento Milan desperdició una chance increíble al quedar mano a mano con el golero de Unión y rematar desviado.

Seguidamente respondió Unión por intermedio de Flores que no pudo definir ante Viera desde inmejorable posición y luego con una corrida por derecha de Santellán, cuyo remate final se fue apenas desviado.

Grupo introdujo modificaciones con el ánimo de perforar la última línea del equipo villense y el partido ganó en emotividad.

Hubo varias aproximaciones, aunque la chanche más clara estuvo del lado de la visita, cuando Chiflet habilitó con un pase entre líneas al recién ingresado Luque, quien se internó en el área y acomodó el remate, dando la pelota en el ángulo superior izquierdo.

Los últimos minutos encontraron a Grupo buscando con muchas ganas aunque Unión se paró bien y con la solidez de su arquero y la enorme entrega de volantes y defensores, pudo llevarse un valioso punto para Villa Italia.

GRUPO UNIVERSITARIO: Viera; Mariotti (García), Lucio, Ratiguen, Guillenea; Manrique (Martínez), Weiman, Urrutia (Corrado), Echeverría; Milan y Balsamo. Suplentes: Lafuente, Peralta. DT: Sergio Toth.

UNION Y PROGRESO: Pogorzelsky; Corvalán, Beltrán (exp), S. Cumar, Rivas; Jaca, Arrospide (Farías), Arozarena, Chiflet (Caballero); Santellan (Luque), Flores. Suplentes: Nuñez y E. Arrospide. DT: Luis Roselli.

Arbitro: M. Picot ( C. Rivero – F. López)

Sexta: Grupo 3 – Unión 0; Quinta: Grupo 1 – Unión 1

RESULTADOS

ZONA SUR

FERROCARRIL SUD 1 – LOMA NEGRA 1

VELENSE 0 – JUARENSE 2

UNICEN 2 – SAN JOSE 3

GRUPO 0 – UNION 0

INDEPENDIENTE – VILLA AGUIRRE (MIERCOLES 20.30)

ARGENTINO – ALUMNI (SUSPENDIDO)

ZONA NORTE

GIMNASIA 1 – ATLETICO 1

BOTAFOGO 4 – J.AGRARIA 1

ATENEO 2 – SARMIENTO 4

SAN LORENZO 1 – EXCURSIONISTAS 1

DEPORTIVO TANDIL – SANTAMARINA (HOY 15.30)

Ganadores del Sorteo Nº 1 del Rifongol 2017 del día 28/04/2017.

1er. Premio Número Favorecido 6134 Vendedor Club SD Tandil Ganador Sr. Alberto Diaz

2do. Premio Número Favorecido 9217 Vendedor Club Excursionistas Ganador Club Excursionistas

3er. Premio Número Favorecido 8342 Vendedor Club UNICEN Ganador Sr. Eduardo Bellver

4to. Premio Número Favorecido 4292 Vendedor Club Loma Negra Ganador Sr. José Alberto Otarola

5ta. Premio Número Favorecido 1164 Vendedor Club SD Tandil Ganadora Sra. Rocio Belén Fernandez

