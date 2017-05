Siguen las amenazas de bombas a escuelas y este viernes debieron evacuar tres más

La seguidilla de amenazas de bomba en establecimientos educativos de Tandil sumó hoy tres casos alcanzando el récord de 6 alertas en sólo 3 días.

Esta vez fue el turno de la Media 8 (ex Comercio), San José y la Media 1 “Lucio Mansilla”, sita en Fugl y Azcuénaga.

Ocurrió durante la mañana, donde la Policía, Bomberos y el perito en explosivos de Azul, al que tienen a maltraer con tanta falsa alarma, tuvieron un rol protagónico al evacuar los colegios, en tanto que se investiga el origen de la broma.

La moda de la amenaza de bomba recobró fuerza esta semana con un tercer caso el jueves, en la Escuela Técnica 2, “Felipe Senillosa”.

Cerca de las 13.15 ingresó un llamado anónimo al 101 donde advertían sobre la existencia de un explosivo en el colegio de calle Alem.

Pronto, por disposición de la directora de la escuela, María Graciani, se dispuso evacuar el edificio, por lo que los alumnos, docentes y auxiliares debieron afrontar las bajas temperaturas hasta esperar el protocolo de acción.

Mientras tanto, se investiga si las falsas alarmas del miércoles en la Escuela Normal y Estrella de Belén, no salieron del mismo teléfono que la amenaza a la EET 2.

Como es habitual, las bromas pesadas en períodos de exámenes suelen motorizar amenazas de bombas en los establecimientos educativos, y el miércoles a la mañana la Escuela Media Nº 10, ex Normal, se convirtió en el escenario de otra falsa alarma.

Sucedió cerca de las 10 cuando las autoridades del colegio evacuaron el edificio tanto de la Secundaria como del Jardín de Infantes, lo que obligó a suspender las clases.

Asimismo, personal policial valló la zona y cortó el tránsito vehicular en ese horario pico de gran afluencia.

Cabe destacar que el perito especialista en explosivos demoró más de dos horas en arribar a Tandil, ya que increíblemente, nuestra ciudad no cuenta con un funcionario con ese cargo, por lo que depende de la vecina localidad de Azul.

También se produjo un llamado al 101 dando cuenta de otra amenaza de bomba en el colegio Estrella de Belén, sito en Mitre casi Rodríguez, alerta que tuvo lugar minutos después de la falsa alarma en Normal. El hecho provocó un caos en el tránsito en la zona, ya que por protocolo se debe establecer un perímetro en torno al establecimiento.

