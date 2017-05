Especialistas de todo el país en una jornada sobre hepatología en Mar del Plata

Importantes especialistas de todo el país aunaron experiencias y conocimientos vinculados a la temática. Las actividades fueron organizadas por la Unidad de Trasplante Hepático del HPC. Participa el reconocido profesional tandilense Gabriel Gondolesi.

En el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata se llevó a cabo la primera jornada de “Hepatología, Cirugía Hepatobiliar y Trasplante Hepático” donde especialistas de todo el país abordaron los avances y desafíos, al tiempo que analizaron casos clínicos específicos. Organizado por la Unidad de Trasplante Hepático del HPC comenzó minutos después de las 9.30 y se extendió hasta las 18. Luego, a las 20.30, los profesionales culminaron las actividades con una cena de cierre en el Hermitage Hotel.

El director de la jornada, Enrique Cánepa; la jefa de equipo de la Unidad de Trasplante Hepático del HPC, Fernanda Bersano y el jefe de Cirugía Hepatobiliar y Trasplante Hepático de Fundación Favaloro, el tandilense Gabriel Gondolesi, dialogaron con LA VOZ y destacaron la importancia del desarrollo profesional en la materia.

“Esta jornada es importante para la institución y para la ciudad. Permite enriquecernos, aprender mutuamente, compartir casos y avanzar en pos de la calidad del paciente con problemas hepáticos crónicos”, señaló Cánepa.

Según explicó, el día se dividió en cuatro bloques en los que se abordó la hepatología clínica, la patología vía biliar, la cirugía hepática y el trasplante hepático.

“La jornada apunta a enriquecer a los colegas y a instar a hablar el mismo idioma para poder así derivar a los pacientes adecuadamente para que tengan su tratamiento correspondiente”, indicó.

Agregó también que se trató de “un programa que venimos organizando con colegas de la institución y de otras instituciones como lo son los especialistas de Fundación Favaloro. Gracias al acuerdo entre ambas entidades hemos logrado conformar un equipo representativo, local y muy sólido. Creemos que es una buena alternativa para la gente de la ciudad y alrededores”.

El vínculo entre el HPC y Fundación Favaloro fue noticia hace algunas semanas cuando de manera mancomunada realizaron, en el mismo edificio donde llevaron adelante la jornada, el primer retrasplante en la ciudad. Intervención que resultó exitosa y cuya beneficiaria sigue evolucionando favorablemente.

Al respecto, Gondolesi remarcó que la importancia de dicho suceso radicó en el “desarrollo interinstitucional” del mismo.”El objetivo nuestro siempre fue, más allá de las personas, trabajar por los pacientes. Claramente la Fundación Favaloro consideró, y no tiene muchos ejemplos como éstos, elegir trabajar con el HPC por ser considerado quizás la mejor institución que existe de La Plata al sur y realmente consideramos que tiene un área de influencia muy importante”.

Unidad de trasplante hepático

Desde 2016, la institución marplatense cuenta con un sólido programa de Trasplante Hepático, cuya composición surgió como fruto de la asociación entre la Fundación Favaloro y el HPC. Dicho programa tiene como objetivo primordial dar solución a los pacientes con enfermedades hepáticas terminales de Mar del Plata y la zona, evitando el traslado a otros centros de salud más alejados.

Con la participación de cirujanos, hepatólogos clínicos, anestesistas, especialistas en gastroenterología, terapia intensiva, infectología y enfermería, el staff se encuentra conformado por 13 destacados profesionales en la materia.

“No es fácil descentrar los equipos de trasplantes de Capital Federal, pero con el apoyo de la Fundación Favaloro lo hemos logrado y esto nos permite no sólo trabajar en la ciudad, sino también en toda la zona”, sostuvo Bersano, quien a su vez destacó la oportunidad de “instruir no sólo en la donación de órganos sino también en lo que es el trasplante en sí”.

La importancia de la formación

Considerando que el HPC es lo que se llama un “hospital universitario” que profesionales eligen a la hora de realizar la residencia, los entrevistados aprovecharon para destacar la importancia de la educación y formación a la proyectar avances futuros.

En la misma línea que los doctores Bersano y Cánepa que aseguraron que “es muy importante el área de investigación y docencia, tanto como es la atención al paciente”, Gondolesi puso el acento en el rol del Estado primero, y los medios de comunicación después.”No hay desarrollo tecnológico en ningún país del mundo sin educación. La educación ha sido uno de los pilares del desarrollo de la humanidad. El problema que hemos tenido es que estamos inmersos en un país en el cual se ha dejado de prestar atención a la salud y a la educación. Creo que el gobierno tiene que tomar conciencia que hay que cambiar un viejo paradigma por uno más lógico que diga ‘Alpargatas sí, Libros sí’”, expresó en referencia al legendario “Alpargatas sí, libros no”.

“Si no se educa, no se progresa y ese es el rol nuestro. No solamente hacer, sino educar. Hay que educar en donación, en trasplante, en patología primaria, hay que seguir educando”.

En este sentido destacó el rol de los medios de comunicación. “Los periodistas son nuestros grandes socios en esto”, aseguró, al tiempo que expresó su descontento por la divulgación de historias que sólo “alimentan el miedo”.

“La gente no dona porque se quedan con historias y dudas. En Argentina si hay algo que funciona es la transparencia del Incucai que tiene un sistema que le permite al médico, al derivador y al paciente seguir la actividad diaria tanto en donación y como en trasplante”, señaló de manera contundente.

