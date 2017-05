Por la denuncia de Alberto Nisman, el juez Lijo le pidió a la Casa Rosada copias de los mails de CFK

El juez federal Ariel Lijo emitió hoy órdenes de presentación a Casa de Gobierno, a la Cancillería y a la Procuración de Tesoro para obtener los correos electrónicos emitidos por cuentas oficiales y de mensajería de la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y la ex procuradora Angelina Abbona, entre otros ex funcionarios investigados por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.

Los procedimientos se realizaban esta mañana con intervención de la Policía Metropolitana y enviados de la fiscalía de Gerardo Pollicita, según informaron a Télam fuentes judiciales.

El juzgado hizo lugar así a varias medidas de prueba que había pedido el fiscal, quien tiene delegada la investigación de la denuncia del fallecido titular de la UFI AMIA Alberto Nisman, por supuesto encubrimiento del atentado a raíz de la firma del fallido memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán.

Además, el juez dio vía libre al fiscal para que pida a la dirección de escuchas judiciales de la Corte Suprema de Justicia el entrecruzamiento de los teléfonos de todos los imputados, entre ellos la ex presidenta.

Lijo emitió órdenes de presentación para obtener de los servidores de Casa de Gobierno, Cancillería y Procuración del Tesoro copias de correos electrónicos emitidos desde cuentas oficiales de los investigados y también de mensajes que se hayan intercambiado a través de programas de mensajería interna en cada organismo.

La orden incluye a la ex presidenta, al ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, y a Oscar Parrilli, todos investigados en la causa.

Por último, Lijo dispuso también levantar el secreto fiscal del supuesto espía Alan Bogado, para que la fiscalía pueda requerir sus declaraciones juradas y patrimoniales.

