Odebrecht: Leonardo Meirelles declaró ante la Justicia que transfirió cerca de US$ 850.000 a favor de Gustavo Arribas

El operador brasileño Leonardo Meirelles declaró hoy ante la Justicia argentina que transfirió cerca de US$ 850.000 a favor del actual jefe de la inteligencia argentina, Gustavo Arribas , y afirmó que esos giros correspondieron al pago de “coimas” provenientes de las constructoras Odebrecht u OAS, según confirmaron a LA NACION el abogado del propio Meirelles y dos fuentes argentinas que participaron de la videoconferencia.

Meirelles también sostuvo que ese dinero llegó a la cuenta bancaria de Arribas en la sucursal Zurich del banco Credit Suisse. Explicó que tras ordenar diez transferencias, ninguna vino rebotada ni recibió un reclamo.

A comienzos de mes, Arribas quedó desvinculado del supuesto cobro de pagos ilegales relacionados con el escándalo de corrupción en Brasil denominado “Lava Jato”, ya que el fiscal general de la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, desistió de proseguir con la acusación. Con esta decisión de Moldes, quedó firme el sobreseimiento del funcionario que había sido resuelto por el juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral.

El titular de la AFI presentó ante la Justicia un escrito basado en documentación obtenida a través de Internet que sostiene que recibió sólo una transferencia de parte de Meirelles. Su abogado entregó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral un acta certificada por un escribano público que asegura -en base a la información de su home banking- que entre el 25 y 27 de septiembre de 2013 sólo ingresó un giro de parte de Meirelles a su cuenta suiza. El depósito que describe el escribano público es por US$ 70.000.

Uno de los dos fiscales que llevaron adelante el interrogatorio, Sergio Rodríguez, le preguntó a Meirelles si había forma de acreditar que Arribas haya recibido ese dinero. Su respuesta fue tajante: “Nunca recibí una queja de que el dinero no le hubiera llegado”, ironizó, para luego explicar que la documentación respaldatoria ya la tiene la Justicia brasileña y sólo deben pedírsela vía exhorto.

