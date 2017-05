Indignación del director de la Escuela Técnica 5 por demora en construcción de comedor escolar

En las primeras horas de este jueves, Mauricio Salas, director de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nro. 5, se comunicó con el presidente del Consejo Escolar, Cristian Cisneros, para consultarlo acerca del estado de situación del trámite administrativo que conlleva la construcción del comedor escolar para el establecimiento educativo.

El Director participó de la apertura de sobres (el día 11 de abril) de licitación de la obra junto al mismo Cisneros. Hubo un solo oferente para llevar a cabo la obra y luego de constatarse que todo lo que había presentado estaba en regla, se esperaba que el trámite siguiera el curso administrativo.

Sin embargo, Salas aseguró que “luego de innumerables llamadas telefónicas, Cisneros me manifiesta que la obra había quedado desierta por haber superado los montos oficiales. Fue a partir de mis intervenciones para obtener tal información, dado que en el día anterior había tenido una reunión con el funcionario municipal Binando, pero Cisneros se había ‘olvidado’ de preguntarle, razón por la cual lo hizo hoy (jueves), después de tanta insistencia de mi parte, como director, por saber el estado de situación”.

“Creo que funcionarios como Cristian Cisneros no saben que cuando hay una necesidad, hay un derecho, hay una causa pendiente, hay una obligación y un deber. Es un funcionario público que trabaja por la educación, que debería saber acerca de necesidades alimentarias de nuestros alumnos” manifestó Salas.

“Hasta ahora vine soportando la demora, porque comprendo los tiempos burocráticos y administrativos, pero en ningún momento pensé de este rechazo de la oferta, ni siquiera estaba informado a pesar de la comunicación cotidiana que tenía por este tema con Cisneros”, reclamó.

Añadió el directivo que “hace tiempo le solicité al Consejo Escolar la reparación de la vereda y acceso para personas con dificultades motoras, con arreglo de cordón y gestión de renovación de cartel de calle, mencionando los riesgos de posibles accidentes para alumnos, personal de la escuela y vecinos en general. Hace una semana se accidentó una docente al venir a su trabajo e intentar ingresar a la escuela, debido a que la problemática presentada no fue resuelta aún. Llamo todos los días al Consejo Escolar, me atiende el Consejero Pablo, a cargo del área de infraestructura, y me tiene a las vueltas, diciéndome que tal o cual día van a solucionar el problema”.

“Solicito apoyo por este medio a quien corresponda para que dejemos de trabajar desde la inequidad y sean concretos en la resolución de los inconvenientes. Es muy difícil, por el desaliento que genera la insensatez y el descuido de los derechos de todos quienes trabajamos por una mejor educación pública”, expresó Salas.

