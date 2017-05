El Congreso de España aprobó exhumar los restos del dictador Francisco Franco

Con 198 votos a favor, uno en contra y 140 abstenciones, la Cámara baja apoyó la histórica medida. También defendió la creación de una Comisión de la Verdad sobre las violaciones de los derechos humanos entre 1936 y 1975

La Cámara de Diputados de España aprobó este jueves exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos en un texto de valor simbólico que no es de obligado cumplimiento.

El gobierno del conservador Mariano Rajoy no está obligado a cumplir el texto, que fue presentado por el partido socialista (PSOE), aunque tiene valor político y simbólico ya que es la primera vez que el Congreso de los Diputados lo aprueba. La iniciativa salió adelante con 198 votos a favor, frente a uno en contra y 140 abstenciones (entre ellas las del Partido Popular de Rajoy).

El partido progresista Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) también se abstuvo por considerar la iniciativa insuficiente. Podemos, que había anunciado que se abstendría, finalmente votó a favor e hizo posible que el texto fuera aprobado.

El diputado socialista Gregorio Cámara dijo en su intervención en defensa de la iniciativa que ésta debe empezar a resolver lo que todavía es una “asignatura pendiente” de la democracia española. Aunque no es de obligado cumplimiento, abogó por que el gobierno siga el mandato del Congreso.

El texto aprobado también pide la creación de una Comisión de la verdad, como ha recomendado Naciones Unidas, para determinar la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975).

Plantea asimismo la creación de “Bancos de ADN” para aclarar el paradero de los desaparecidos. Durante la dictadura de Franco fueron trasladados al Valle de los Caídos los restos de personas que se encontraban en fosas comunes a lo largo del país para ser enterrados junto al dictador.

Se calcula que en el Valle de los Caídos se encuentran enterrados al menos 33.847 personas pertenecientes a ambos lados de la guerra civil. Las obras del Valle de los Caídos, ordenado construir por Franco, las llevaron a cabo cerca de 20.000 presos políticos entre 1940 y 1958.

