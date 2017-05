Comenzó el Primer Congreso Provincial de Salud Mental y Adicciones

Con la presencia de la Ministra de Salud de la Provincia, Zulma Ortíz, el titular de la Sedronar, Roberto Moro, el Presidente del Instituto de Loterías y Casinos de la Provincia, Matías Lanusse, y el intendente Miguel Lunghi, este jueves se realizó la apertura formal del Primer Congreso Provincial de Salud Mental y Adicciones.

El panel también estuvo conformado por el Director Nacional de Salud Mental, André Blake, el Subsecretario de determinantes sociales de la salud y enfermedad física, mental y de adicciones de la provincia, Raúl Pitarque, y el Director de Salud Mental del Municipio, Luciana Grasso.

El acto de apertura contó con la presencia de subsecretarios de la Sedronar, directores provinciales del Ministerio de Salud y secretarios de salud de más de 40 municipios e integrantes de equipos de salud de más de 100 ciudades de la provincia.

El congreso cuenta con más de 1.600 inscriptos, que durante tres días participarán de charlas y disertaciones de reconocidos especialistas en la materia. También se presentarán trabajos elaborados por los propios participantes, que serán evaluados por un comité creado para la ocasión.

Además se compartirán experiencias y estrategias de promoción y prevención comunitaria de salud mental y adicciones, acerca del trabajo interdisciplinario para el abordaje del consumo problemático de sustancias y habrá un panel para abordar la Ley de Salud Mental, así como las políticas públicas.

En su discurso Lunghi afirmó que “quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, asumimos la obligación de contribuir inexorablemente a que el derecho a la salud de los ciudadanos, las familias, los grupos y las comunidades sea garantizado en actos. Y esto, sabemos, no es tarea sencilla. La segmentación y la fragmentación de los sistemas de salud y los procesos de mercantilización han contribuido históricamente a ampliar una brecha en la que siempre han perdido los más desfavorecidos”.

“En nuestro país ha prevalecido históricamente la existencia de sistemas fragmentados, que dividen recursos y esfuerzos en programas, dificultando la accesibilidad a los servicios de salud y no pudiendo así comprender a las personas integralmente, atendiendo a la complejidad de sus componentes biológico, psicológico, social y cultural. Debemos tener en cuenta esta complejidad a la hora de planificar políticas públicas, para intentar construir colectivamente una nueva manera de producir salud. Para ello, es necesario el compromiso de todos los actores del campo: trabajadores, usuarios, familiares, gobernantes, organizaciones de la sociedad civil, juntos y democráticamente, construir nuevos escenarios”, agregó.

El jefe comunal también hizo referencia a la construcción de “un campo de la salud en el que lo más importante no sea la burocracia, ni los edificios, ni las grandes tecnologías, ni mucho menos los números y las ganancias, sino la responsabilidad inalienable de garantizar el derecho a la salud. Imaginemos que podríamos ponernos de acuerdo todos para luchar juntos por la defensa de la Salud Pública, una Salud Pública de calidad, centrada en los cuidados de las personas, en los vínculos entre los trabajadores de la salud y las comunidades, en escuchar al que padece, en los posicionamientos éticos, en definitiva, en la defensa de la vida”.

“Pero más allá de la imaginación, quienes estamos circunstancialmente en la gestión pública tenemos, además del derecho de soñar, la obligación de pensar, proponer, e intentar hacer. Como lo viene haciendo la ministra Zulma Ortíz en la provincia, trabajando con decisión, capacidad, sensibilidad y esfuerzo para poder realizar los cambios estructurales necesarios, en una provincia tan grande como un país y que hereda una situación crítica desde hace décadas”, señaló el jefe comunal.

En otro tramo de su discurso Lunghi expresó que “desde la humilde visión de un intendente y médico pediatra que ejerció durante 40 años, estoy convencido que debemos avanzar hacia una reestructuración integral, que privilegie la salud por sobre la enfermedad, y su promoción por sobre la asistencia, y el trabajo en territorio y comunitario, por sobre la alta complejidad. Para ello, es necesario centrar los esfuerzos, las decisiones y los recursos humanos y económicos, en el primer nivel de atención, buscando modificar la distribución de recursos hacia los Municipios privilegiando la prevención”.

“También considero que es necesario estudiar una legislación provincial que establezca la obligatoriedad de que todos los médicos egresados de las Universidades Publicas cumplan tareas en efectores del sistema de salud, en una doble tarea de formación y de asistencia en el sistema público. Esta capacitación en servicio, en el marco del Programa de Residencias Médicas será condición irremplazable para poder obtener la legitimidad del trabajo en el sistema de salud, garantizando una remuneración equivalente a la dedicación exclusiva por 4 años. Por otro lado, deberíamos discutir sobre una legislación nacional que regule las especialidades que se dictan en las carreras de salud en general y de medicina en particular en las Universidades Publicas, de acuerdo a las demandas y necesidades definidas a nivel nacional para el desarrollo estratégico y planificación de la salud. Así como es imprescindible Garantizar la accesibilidad de la población a los medicamentos necesarios, mediante la posibilidad de estudiar una Ley Nacional que contenga los conceptos fundamentales de la recordada Ley Oñativia. La mencionada ley establecía la fijación de precios de las drogas genéricas, competencia exclusiva del Ministerio de Salud”, continúo diciendo.

Finalmente el intendente Lunghi resaltó que “fruto del esfuerzo de todos los tandilenses, del compromiso diario de los trabajadores de la salud, y con la predisposición y el trabajo conjunto con la Provincia, en Tandil tenemos un Sistema Integrado de Salud Pública del cual estamos orgullosos. Partimos de la concepción de que el abordaje debe ser territorial y en la comunidad, con trabajo de equipos interdisciplinarios que se piensen lidiando a diario con los determinantes sociales de la salud para resolver de manera profunda y sostenida los problemas de salud de la comunidad”.

En ese sentido repaso la importante estructura del Sistema Integrado de Salud Pública de la ciudad, el nivel de inversión que destina año tras año el Municipio y la articulación con el gobierno Provincial y los muy buenos indicadores de salud registrados en la ciudad, por debajo de los promedios provincial y nacional.

También hizo mención a los avances de diferentes políticas públicas vinculadas con la salud mental y resaltó la creación del dispositivo terapéutico para la inclusión social y laboral, denominado Café “Quereme así piantao”.

Antes del inicio del acto, la Ministra Zulma Ortíz brindó una conferencia de prensa, en la que celebró la realización del Congreso y destacó el apoyo del intendente Lunghi y el licenciado Moro, a cargo de la SEDRONAR, que acompañaron en la organización, la logística y los contenidos.

“El Ministerio sólo no puede y necesita de otros sectores, especialmente a nivel local, como el Ministerio de Desarrollo Social, de Trabajo y especialmente el liderazgo de los intendentes, porque cuando pensamos en la implementación y reglamentación de esta Ley necesariamente, los pacientes que se encuentran internados, deben tener una estrategia base en la comunidad y eso nos exige pensar juntos en la manera en que vamos a lograr superar el enorme desafío que tenemos”, indicó Ortíz.

La Ministra también mencionó que “con Sedronar trabajamos desde el inicio de la gestión, porque el país se encuentra en una emergencia en todo lo que tiene que ver con las adicciones. La gobernadora María Eugenia Vidal está dando una gran lucha contra el narcotráfico y ambas cosas se relacionan; nuestra responsabilidad es el cuidado y la asistencia de todas las adicciones y en ese sentido vamos referenciándonos en el marco que dicta el Sedronar, dándole el enfoque cultural que en la provincia de Buenos Aires particularmente, por su tamaño, así nos exige”.

“Estamos viendo al problema del alcoholismo como uno de los principales flagelos, esto no quita que haya otros problemas de adicciones o consumos problemáticos. Pero lo vinculado con el alcohol, las previas, las fiestas electrónicas en un grupo vulnerable como es el de los adolescentes, aunque también el adulto joven, es parte de las preocupaciones que tenemos y sobre lo que estamos trabajando y este espacio de encuentro nos sirve para compartir con nuestros colegas diferentes enfoques, adaptarlos y desde el Ministerio con el rol de liderazgo, acompañar estas políticas, planes y programas que se van implementando en todo el territorio bonaerense”, añadió.

La Ministra también destacó la excelencia del Sistema de Salud Pública de Tandil, ubicándolo entre los mejores de la provincia y subrayando que es un modelo a seguir por otras ciudades. También mencionó el trabajo conjunto que se realiza con el Municipio, con una importante cantidad de temas en agenda, entre los que destacó la implementación del SAME, pensando a Tandil como una cabecera de región, como ya ocurre en Mar del Plata.

