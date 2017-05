Tandil conmemora el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género

En coincidencia con la fecha en que la Organización Mundial de la Salud suprimió la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales en el año 1990, se instituyó el 17 de mayo como “Día internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género”.

Por ese motivo, con el objetivo de continuar profundizando contenidos vinculados con la perspectiva de género, reflexionar sobre diferentes temáticas relacionadas con las diversidades sexo genéricas y compartir materiales específicos que se desarrollan, la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual del gobierno de la provincia de Buenos Aires junto con la dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Tandil invitan a participar a equipos técnicos y administrativos municipales y organizaciones de la sociedad civil de las “Jornadas de capacitación y actualización en género y diversidad sexual” que se realizarán el próximo 17 de mayo, desde las 11 horas en el Salón Blanco del Municipio de Tandil (Belgrano 485).

Ese mismo día a las 17, en el marco del 17º Mayo Teatral, con entrada libre y gratuita, se presentará en el Teatro Municipal del Fuerte (Fuerte Independencia 360), “Si me querés, quereme trans” que es la primera obra de la compañía “7 colores”.

Desde 2016, y de la mano de su directora Daniela Ruiz, el grupo gestó una obra tragicómica que nació de la improvisación. Tomando como referencia las historias personales de cada integrante de la compañía, quienes abrieron su corazón y recordaron cómo se construyeron en las personas que son ahora.

“Si me querés, quereme trans” cuenta la historia de Brenda, una inocente y soñadora transexual y Raúl, un joven que a pesar de recibir una educación ortodoxa se enamora de ella y debe luchar contra los prejuicios e inseguridades. En la obra también aparece Joseph, el amigo de la infancia de Brenda, quién la anima a jugarse por su amor y Camila, su mejor amiga, quién la obliga a volver a la tierra con un discurso de pasado, presente y futuro. Además, con el correr de la historia aparecen María del Rosario, la acartonada madre de Raúl y Mercedes, la despechada ex novia, que descubre quién es la nueva enamorada de su ex y no duda en contárselo a María del Rosario para herir a Raúl. El final de la obra es una invitación a la reflexión acerca de los roles de género en nuestra sociedad y de los prejuicios que podemos llegar a tener, que nacen del temor que genera el tratar de ser uno mismo dentro de una sociedad que castiga lo diferente.

La directora es Daniela Ruiz y los protagonistas son Micaela Bayer, Fabián Capta, Jonhattan Rivero, María Pía Martignoni, Inés Ferrari y Paola Zeuss.

Comentarios

Comentarios