Rajoy, cuestionado por sospechas de imparcialidad de la Fiscalía Anticorrupción

La oposición acorraló al presidente del gobierno español, pidiendo la renuncia de su ministro de Justicia y el del fiscal Manuel Moix, por sospechas de obstrucción de investigaciones vinculadas al oficialista Partido Popular.

La oposición española acorraló este miércoles al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidiendo la renuncia de su ministro de Justicia y otros cargos, entre ellos el del Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, tras el escándalo que estalló en torno a su nombramiento y por sospechas de obstrucción de investigaciones vinculadas al oficialista Partido Popular (PP).

Rajoy, quien fue interpelado tras varias semanas sin sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, tuvo que responder casi exclusivamente sobre la corrupción vinculada al PP, especialmente por el “caso Lezo”, que recientemente llevó al encarcelamiento del ex presidente regional de Madrid, Ignacio González.

A raíz de esta última causa, salieron a la luz supuestas maniobras de la Fiscalía para entorpecer la investigación y un polémico aviso del Ministerio del Interior a uno de los implicados de la trama.

Asimismo, se supo por medio de unas escuchas realizada a González cuando ya estaba bajo indagatoria por otro caso, que el nombre de Moix era su “favorito” para ocupar el estratégico cargo.

Los reiterados casos de corrupción y escándalos vinculados al manejo político de la Justicia están suponiendo un problema constante para Rajoy, quien desde finales del año pasado gobierna con una frágil minoría.

Su partido, no obstante, sigue resistiendo, al punto que volvería a ganar con una ventaja de más de 10 puntos sobre sus principales adversarios, el PSOE y Podemos, en caso de que en España se celebraran nuevas elecciones, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, público).

La última grave revelación es que el Fiscal General del Estado, José Manuel Masa, recibió un escrito por parte de otros miembros del Ministerio Público en el que se le advertía de esas informaciones ocho días antes del nombramiento del responsable de Anticorrupción, pero hizo caso omiso.

En este contexto, el presidente del gobierno español respaldó a Moix al tiempo que insistió en que su gobierno lucha contra la corrupción, por eso en el presupuesto de este año se incluyen medidas para apoyar su labor.

“Hoy somos mucho más eficaces en la lucha contra la corrupción”, se defendió Rajoy, argumentando que durante su gestión se conocen casos de 10 años atrás.

Según el jefe del Ejecutivo, la fiscalía anticorrupción “está funcionando muy bien”, y Moix es “un profesional con una amplia y exitosa trayectoria, que actúa con absoluta independencia”.

“Ustedes no son vistos como luchadores contra la corrupción sino como cómplices”, aseguró el vocero del socialista PSOE, Antonio Hernando, en el arranque de la ofensiva opositora, recordando que el propio Rajoy está citado como testigo para declarar en el juicio por la red Gürtel que destacó que el PP se financió de forma irregular durante décadas.

“Le vamos a presentar una moción de censura porque ustedes tienen parasitadas las instituciones”, amenazó a su turno el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pese a que esa iniciativa está destinada a fracasar por la falta de apoyos y la ausencia de un candidato alternativo a Rajoy.

Comentarios

Comentarios