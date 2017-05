La inflación de abril fue del 2,6% y del 27,5% en los últimos 12 meses

La inflación de abril fue del 2,6% el mes pasado y del 27,5% en los últimos 12 meses en el área metropolitana para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) .

Los rubros que más subieron fueron alimentos con el 2,2%, Vivienda y servicios básicos con el 4,6% (por la suba de la tarifa del gas), indumentaria (5,1%) y educación con el 3,2%.

Respecto de diciembre de 2016, la inflación acumula un incremento en sólo cuatro meses del 9,1%, más de la mitad de la meta fijada por el Gobierno para todo el año.

En los últimos 12 meses el nivel general fue del 27,5%, en alimentos y bebidas del 29,1%, en vivienda y servicios básicos del 34,2%, en indumentaria del 20,8% y en educación del 29,9 por ciento, según el organismo que lidera Jorge Todesca .

A su vez, este año la mayor suba fue la de vivienda y servicios básicos con el 15,9%, seguido por educación con el 14,2%, alimentos y bebidas con el 8,9%, transporte y comunicaciones con el 8,3%, esparcimiento con el 7,4%, indumentaria con el 7,2%, y equipamiento y mantenimiento del hogar con el 3,4%.

El IPC núcleo- que elimina del cálculo los precios estacionales y regulados, como es el caso de las tarifas de servicios públicos, la medicina prepaga- subió el 2,3 por ciento el mes pasado, 7,5% desde enero y 25,9 por ciento en los últimos 12 meses.

Por un lado, los precios regulados subieron el 3,7%, el 13,9% y el 35,6%, respectivamente, mientras que los estacionales crecieron 2,5%, 8,5% y 20,8%, respectivamente.

En particular, el mes pasado la carne subió el 2,5%, los lácteos y huevos el 5% y el precio de las frutas cayó el 2,9 por ciento. Las bebidas no alcohólicas subieron el 2%, la ropa el 5,9%, servicios y combustibles para la vivienda el 9,7%, los servicios para la salud el 0,8%, comunicaciones 6,8%, servicios educativos el 3,9%, cigarrillos 2,8%.

En tanto, mañana se informará que la inflación oficial de la Ciudad de Buenos Aires cerró en torno del 2,1% en abril y en el 29% en el último año. La inflación “core” exhibió un aumento en torno del 1,6%.

Para las consultoras privadas, el IPC varió entre el 1,6 % y el 2,8 %. Las subas del gas, alimentos, indumentaria y educación fueron los factores que más influyeron en este incremento.

Elypsis registró un incremento del 2,8% en la ciudad de Buenos Aires y del 29,3% en el último año, mientras que en el área metropolitana fue del 2,1% y del 27,4 por ciento.

Alimentos y bebidas exhibió un alza del 2,1 por ciento, según su economista jefe, Gabriel Zelpo. Para mayo, proyectó una inflación del 1,7 por ciento.

Pablo Goldín de Macroview dijo que cerraron en el 2,3% y que los datos de la primera semana de mayo permiten estimar que este mes estaría en torno del 1,5 por ciento.

“La primera semana de mayo mostró un arrastre del gas sobre las expensas y el agua, sumando 0,3 puntos porcentuales entre las dos. Y los alimentos subieron estos días, en particular los lácteos, bebidas y carne. Si terminara en el 1,5 por ciento, sería el principio para que el Banco Central se quedara más tranquilo”, expresó Goldín.

En tanto, Ecolatina estimó una suba del 2,1% para la inflación del área metropolitana del mes pasado y del 29 por ciento en el último año.

“El mes pasado influyeron las subas en vivienda y servicios básicos por gas, alquiler (gas), indumentaria y educación”, dijo su economista jefe, Lorenzo Sigaut Gravina.

Los alimentos subieron el 1,8 por ciento y la inflación “core” el 1,9 por ciento.

Para mayo, afirmó, “posiblemente la inflación ronde el 1,5 por ciento, pero, aunque el Central logre bajar la inflación, no están pudiendo reactivar”.

Según C&T, la inflación fue del 1,9% el mes pasado y del 25,3% en el último año, con un incremento del 1,4 por ciento en el rubro de los alimentos,detalló Camilo Tiscornia.

El director de Economía & Regiones, Diego Giacomini, explicó que el mes pasado el IPC terminó en el 1,9%, la “Core” en el 2,2% y los alimentos del 2,4 por ciento.

“Hay que subir la tasa de interés para bajar la inflación. Fue un error bajarla antes y, si no la suben, no van a cumplir con la meta para el año” aseguró.

En su último informe semanal, E&R expresó que “teniendo en cuenta que resultados en materia de inflación son consecuencia de la política monetaria, esta última se habría relajado de más y antes de tiempo, lo cual terminó impactando con una aceleración inflacionaria de los últimos meses. En este marco, los movimientos de política monetaria y de tasa de interés del BCRA son claves para descontar el escenario de inflación futuro. De este modo, la tasa de referencia está baja y tiene lugar para ser subida”..

La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) registró el número más bajo entre sus pares: 1,6 por ciento -por las subas en educación, indumentaria y vivienda- y del 1 por ciento en la “Core”. En el último año, ascendió al 25,7 por ciento.

En tanto, el Relevamiento de Precios Minoristas del Estudio Bein (RPM) registró una suba de 2,2% mensual y del 27,4% en el cuarto mes del año.

En particular, educación reflejó una suba de 4,4% mensual, vivienda 5,9% e indumentaria 3,2%, mientras el resto de los rubros se ubicó por debajo del nivel general, y esparcimiento reflejó una caída que alcanzó el 0,3 por ciento.

Según el REM que publica el Banco Central, las consultoras prevén que mayo terminaría con una inflación del 1,6%, junio el 1,5% y el 1,5 por ciento. Para diciembre, creen que terminaría el año en el 21 por ciento.

