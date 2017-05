Independiente se prepara para el inicio del Circuito Junior

El próximo fin de semana, en las instalaciones del Lawn Tenis del Club Independiente, comenzará a disputarse el Circuito Juniors, destinado en damas y caballeros para las categorías A y B. La competencia se jugará en sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18. El evento contará de cuatro torneos en el año que será clasificatorio para el master.

El certamen estará abierto para todos los jugadores tandilenses que practiquen esta actividad deportiva en cualquier entidad de la ciudad. Desde la organización también han invitado a clubes de otras localidades para que viajen y sean parte de este campeonato que tendrá varias fechas a lo largo del año.

Durante el sábado se harán distintos sorteos entre los participantes y también la organización tiene previsto realizar un tercer tiempo para que todos los pequeños deportistas puedan compartir un grato momento.

Será una muy buena oportunidad de ver el semillero del tenis tandilense en esta competencia que llevará adelante el club Independiente y que contará de cuatro fechas en 2017 y le permitirá a los mejores jugar el master de fin de año.

Por otro lado, los organizadores recordaron que podrán competir tenistas federados y no federados y el cierre de inscripción será el viernes por la mañana. Los interesados en anotarse podrán llamar al 154-547757 o 154-492476.

Comentarios

Comentarios