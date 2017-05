Gobierno ratificó que le cobrarán por consumo excedente a los electrodependientes

El Ministerio de Energía de Juan José Aranguren confirmó las tarifas para los usuarios electrodependientes que superen el máximo gratuito.

Días antes que la denominada “ley de electrodependientes” entre en vigencia, el Ministerio de Energía de Juan José Aranguren ratificó el máximo de 600 kilovatios/hora de consumo eléctrico gratuito para los hogares con estos pacientes y remarcó que por ahora si superan ese tope deberán pagar por el uso excedente de luz.

La medida se estableció a través de la Resolución 261/2017, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La normativa firmada por el secretario de Energía Eléctrica Alejandro Sruoga corrige una resolución anterior, la número 256 del pasado 2 de mayo, que estableció la bonificación limitada y los cargos extras, con los precios más altos.

Sin embargo, los topes máximos y las tarifas por consumo excesivos contradicen lo dispuesto en la ley que sancionó el Congreso el 26 de abril por amplias mayorías y que todavía el Poder Ejecutivo no promulgó ni reglamentó. El artículo 3 de esa ley establece los electrodependientes gozarán de un “tratamiento tarifario especial gratuito” para la luz y que ese “beneficio” consistirá en un “reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio público de provisión de energía eléctrica”.

Pero hasta ahora Energía impuso un límite a la gratuidad supuestamente garantizada por ley. “Hasta un consumo mensual de 600 kilovatios por hora, los precios estabilizados de Referencia de la Energía serán de cero peso tanto en hora pico como en horas valle y en el resto de la jornada por megavatio/hora”, fija la Resolución 261.

Por arriba del límite de 600 kilovatios por hora y si el consumo mensual total de los electrodependientes resulta mayor al registrado en el mismo período de 2015, estos usuarios deberán pagar el remanente independientemente de la conformación de la familia o el hogar.

Para un consumo mensual excedente de 450 kilovatios por encima de los 600 kilovatios base, los usuarios deberán pagar $ 320 por megavatio en horas pico y de $ 310 en horas valle; para los excedentes a 1.050 kWh, los valores irán de entre $ 640 por MWh y $ 617 por MWh.

En el caso de los hogares con un consumo mensual excedente de la base, pero menor o igual al registrado en ese mes de 2015, los precios serán de entre $ 96 y $ 88 por megavatio hora.

La Resolución 261 corrigió la 256. La primera instituía cinco situaciones distintas. La segunda eliminó las últimas dos opciones y dejó en pie los puntos 1, 2 y 3. “Que los numerales 4) y 5), Artículo 8° de la Resolución referida precedentemente, de manera errónea, describen supuestos y categorías debidamente tratadas en los puntos 2) y 3) de dicho Artículo, por lo que resulta necesaria su modificación”, justificó el secretario Sruoga.

Lo cierto es que los puntos 4 y 5 eran similares a los 2 y 3 pero con tarifas por consumo excedentes entre 60% y 90% más bajas, por lo que Energía eligió los precios más caros.

Fuentes gubernamentales aclararon que “lo que vale hoy es la Resolución hasta que salga la reglamentación y empiece a regir la cobertura al 100% de los registrados”.

Datos de las empresas de distribución Edenor y Edesur revelan que 75% de los usuarios electrodependientes consumen 600 kilovatios por hora o menos. Sin embargo, muchas de las familias aseguran que la mayoría contabilizan un consumo mensual de hasta 2.000 kilovatios por hora.

En la Cámara de Diputados la ley obtuvo 211 votos afirmativos, el total de los presentes. En Senadores cosechó 55 votos sin debate. El proyecto impulsado por los diputados kirchneristas Carlos Castagneto y Adrián Grana fue avalado por macristas, radicales, progresistas, la izquierda y hasta los peronistas anti-K. Pero todavía el Gobierno no la puso en marcha.

El texto también garantiza la provisión de grupos electrógenos sin cargo para evitar las complicaciones que pudieran surgir de los cortes en el suministro energético y ordena al Ministerio de Salud la creación de un registro de electrodependientes. Hasta el momento de la votación de la ley se contabilizan unas 120 familias con esta imperiosa necesidad, pero tras la difusión del beneficio se hablan de unos 7.000 hogares con usuarios electrodependientes por motivos de salud.

El abogado Facundo Ferro representa a cientos de usuarios afectados por tarifazos y cortes de luz y a familias con electrodependientes, como la de Joaquín, un niño de 2 años que conmovió al país porque no puede vivir un minuto sin energía eléctrica. “Una vez que la ley esté promulgada, la Resolución no tiene ningún tipo de operatividad, por un tema de orden jerárquico normativo de la supremacía legal, es decir que la resolución no pude ir en contra de la ley nacional”, afirmó en diálogo con este medio.

El Congreso le giró el texto el 4 de mayo pasado por lo que debería regir desde el 18 de mayo. Ferro explicó que si el presidente Mauricio Macri no la reglamenta ni promulga con su firma entrará en vigencia persé. “El artículo 80 de la Constitución nacional establece que pasados los 10 días hábiles tiene promulgación automática. La ley se autoabastece sola, no hace falta una reglamentación para llevarla a los casos menores y establece el servicio gratuito”, remarcó el letrado.

