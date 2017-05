Remisero lesionado en violento choque

Una violenta colisión se registró a la tarde en la zona del camino de Soriano y Bioy Casares, cuando un remis intentó girar en “U” y fue embestido por una camioneta.

El chofer del coche de alquiler quedó atrapado en el auto y debió ser rescatado por los bomberos, para su posterior traslado al Hospital Municipal Ramón Santamarina.

Héctor Juan se movilizaba en un Chevrolet Corsa patente OLL 458, que había estacionado en el camino de Soriano e imprevistamente decidió girar en “U”, la maniobra no fue advertida por el conductor de la Chevrolet S10, patente HLG 353, Marcelo De Bernardi y la camioneta embistió al auto.

Juan no pudo salir por sus propios medios del remis, que presentaba un fortísimo impacto en las puertas del lado del conductor, por lo que se debió llamar a los bomberos.

Una dotación del Cuartel Central concurrió al lugar y se debió cortar la puerta para poder rescatarlo.

Fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal Ramón Santamarina, mientras que las actuaciones fueron realizadas por personal de la Seccional Cuarta que entiende por razones de jurisdicción.

Cabe mencionar que el conductor de la pick up resultó ileso.

