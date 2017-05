Costa Brava presentó un reclamo por el partido jugado ante Independiente

El Club Atlético Costa Brava de General Pico denunció ayer ante el Consejo Federal de Fútbol una irregularidad que cometió Independiente de Tandil en la confección de la planilla del partido que jugaron el domingo en el marco de una de las finales del Torneo Federal “C” de fútbol y que terminó con victoria del once bonaerense por 2-1.

El presidente de la entidad costera, Pablo Pildain, explicó que los jugadores locales Mariano Rodríguez y Juan Turri jugaron con diferentes números a los que figuraban en la planilla. El primero, quien vistió la “siete”, estaba inscripto con la “nueve”; en tanto que Turri, que fue amonestado y de ese modo llegó a la quinta amarilla, jugó con la “nueve” pero en la planilla tenía la camiseta número “siete”.

Según trascendió, en otras instancias anteriores de este certamen el elenco tandilense ya habría recurrido a esta práctica con los hermanos Sebastián y Rodrigo Baquero.

La dirigencia del equipo piquense explicó que la tarjeta amarilla que recibió Turri lo haría llegar al límite de amonestaciones y de esa manera no podría jugar el domingo la revancha en el estadio Nuevo Pacaembú de esta ciudad. Sin embargo, al figurar con otra camiseta la tarjeta iría para Rodríguez, quien “salvaría” a su compañero de la suspensión.

“La gente nuestra del fútbol va a hacer una presentación con toda la información que nosotros contamos, como videos, fotos y la impresión de medios digitales de Tandil que corroboran esta mala inclusión o mala información que tenía el árbitro en la planilla, sobre el jugador número 9 (Turri) que en la planilla figura como que tenía el número 7”, dijo Pildain. “Consideramos que hay una ventaja deportiva por parte del club Independiente en cuanto a que él mismo (por Turri), conociendo esta ventaja, jugó con un roce diferente al que podía jugar nuestro número nueve, Maximiliano Palacios, que tenía también 4 amarillas”, agregó.

El presidente de Costa Brava indicó que el reclamo está centrado en la suspensión del delantero Turri, y su correspondiente inhabilitación de cara a la revancha. “Vamos a solicitar que el jugador que fue amonestado sea informado como corresponde y el próximo partido no debería poder jugar. Nosotros en primera instancia apelaríamos a eso. Si perdimos, perdimos, pero que se aplique la sanción correspondiente al jugador o a los jugadores que cambiaron su número, eso es grave y visiblemente esto estuvo premeditado por quien armó las planillas, porque el jugador sabía que si era amonestado se perdía el próximo partido”, sostuvo.

En el mismo sentido, agregó: “Nosotros queremos que se aplique el reglamento, no queremos ganar puntos en un escritorio. Nosotros no hicimos trampa y consideramos que los partidos se ganan como corresponde. Queremos en primera instancia que se aplique la sanción correspondiente al jugador que llegó al límite de tarjetas amarillas, porque es lo que ocurrió en la cancha”.

“Si el Consejo entiende que por esta adulteración de la planilla corresponde alguna sanción para el otro equipo o para el árbitro, nosotros no nos vamos a oponer porque consideramos que es algo grave”, continuó.

Por último, Pildain indicó que se le solicitó a la dirigencia del elenco tandilense que se remediara esta situación, y que de no informarse, se acudiría al Consejo Federal.

“Hablamos con la dirigencia del club y le pedimos por favor que salvaran el error, no es que estamos haciendo una presentación porque dejamos pasar esta circunstancia. Le informé que de no remediarse esta cuestión por parte de ellos íbamos a hacer el reclamo correspondiente porque entendemos que están sacando una ventaja deportiva importante, queremos que nos ganen como corresponde”, finalizó.

Ferro Carril Oeste de General Pico, hace siete años, también inició un reclamo contra el propio Independiente de Tandil. El 30 de mayo de 2010, el Verde pampeano, que venía de caer en la final del Torneo Argentino de “C” de Fútbol frente a Argentino de 25 de Mayo por penales, jugó la Promoción contra Independiente en busca de un ascenso al Argentino “B”.

En la ida, en el Coloso de Barrio Talleres, la visita se impuso por 3-0. Tras ello, el Verde denunció que los jugadores Diego Lecuona, Maximiliano Villar, Emanuel Morondo y Agustín Harguindeguy, integrantes del equipo bonaerense, participaban a su vez en torneos de la Liga Agraria de Tandil, en contraposición con lo establecido por el artículo 18 del Reglamento del Consejo Federal. Además, argumentó en aquella ocasión que las ligas y sus clubes, al igual que los jugadores, no pueden participar en partidos con instituciones no afiliadas.

Sin embargo, el Tribunal de Penas del Consejo Federal que presidía Carlos Di Giácomi, resolvió “no hacer lugar” a la protesta elevada por Ferro sin dar demasiadas explicaciones, tras considerar que los jugadores informados no se encontraban inhabilitados al momento de la disputa del partido.

Luego, Ferro también cayó en la revancha jugada en Tandil y su participación en una categoría superior del fútbol argentino, tuvo que esperar algunas temporadas más.

