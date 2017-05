Independiente se quedó con el triunfo e irá por el ascenso a General Pico

En la tarde de ayer, en el estadio San Martín, Independiente venció por 2 a 1 a Costa Brava de General Pico, La Pampa en el partido de ida por la final del Torneo Federal C. Juan Turri y Sebastián Baquero convirtieron los goles del elenco de Gerardo Villar. Mientras que Maximiliano Palacios había empatado transitoriamente para los visitantes.

Los rojinegros tuvieron un gran primer tiempo en donde superaron en todas las líneas a un rival que estuvo demasiado retrasado y casi que no inquietó a Gonzalo Casas. Los dueños de casa manejaron muy bien el balón gracias a los muy buenos desempeños de Mariano Rodríguez Farías y Matías Gutiérrez. Los futbolistas eran determinantes en cada oportunidad que manejaban el balón.

Además Juan Turri en ofensiva hacía un gran desgaste para mostrarse por todo el frente de ataque como una clara referencia en el área enemiga. Martín Del Póppolo, arquero de los visitantes, tendría una buena atajada ante un disparo de Rodríguez Farías. Mientras que Trasante ejecutó un tiro libre que se fue por encima del travesaño.

Los tandilenses estaban muy cerca de ponerse en ventaja. De hecho, tras un tiro de esquina enviado por Trasante, Sebastián Baquero ganó en las alturas para meter un cabezazo que, sobre la línea, rechazó Angel Arco.

Antes de la media hora se haría justicia. Trasante volvió a meter un centro. Sebastián Baquero se la bajo de cabeza a Juan Turri que, con un gran disparo cruzado, se encargó de establecer el merecido 1-0.

Antes de irse al descanso, Lucas Porta, que había ingresado por el lesionado Rodríguez Farías, le ganó a un defensor y desde la puerta del área sacó un zurdazo que se fue apenas alto. Cuando estaban por irse al descanso, en una de las últimas, Costa Brava llegó al empate. Toro ejecutó un centro que conectó Maximiliano Palacios. El delantero ganó en el primer palo para cabecear y marcar el 1-1.

En el complemento ya no se jugaría con la misma intensidad pero fue siempre Independiente quien trató de ir sobre el arco rival. Los tandilenses lo buscaron por todos los caminos y Turri, con un cabezazo que dio en el ángulo, estuvo cerca de volver a marcar.

Cuando se jugaban los 29´ del complemento, Trasante volvió a mostrar sus cualidades para meter centros precisos. El zurdo metió un gran pelotazo cruzado al segundo palo para la llegada de Sebastián Baquero. El defensor goleador del rojinegro apareció y con una palomita convirtió el tanto de la victoria.

Los visitantes apenas inquietaron con un tiro de media distancia de Brito que atrapó sin problemas Casas. En tiempo de descuento, Porta exigió al golero Martín Del Póppolo que se quedó con un remate de media distancia del atacante tandilense.

De esta manera, Independiente dio un paso importante en su lucha por conseguir el ascenso al Federal B. El próximo fin de semana le servirán dos resultados para lograr el salto de categoría, ya que ganando o empatando ascenderá. Costa Brava ganando por un gol llevará la eliminatoria a los penales y si supera por dos tantos a la visita subirá a la siguiente divisional.

TESTIMONIOS DEL VESTUARIO GANADOR

Uno de los primeros en salir del vestuario local luego del triunfo fue el técnico Gerardo Villar quien reconoció que “tuvimos situaciones para hacer una diferencia que fuese más amplia, quizás nos faltó un poquito para convertir alguna más pero nos vamos conformes porque se pudo ganar”.

Un rato después explicó que “Costa Brava maneja bien la pelota y tiene varios elementos que juegan muy bien y creo que era lo que esperábamos. Nosotros somos un equipo duro y pudimos neutralizar bien al adversario”.

“Estando bien con la pelota, como la primera media hora, creo que nos irá bien en la revancha. El resultado es corto porque tuvimos muchas situaciones claras que no pudimos convertir y quizás la diferencia tendría que haber sido mayor ante un rival que llegó en una o dos oportunidades”, finalizó diciendo el técnico rojinegro.

Por otro lado, el autor del tanto de la victoria, Sebastián Baquero expresó que “hace tres partidos que me toca convertir pero es porque tenemos una buena pelota parada y son varios los jugadores que van bien por arriba”.

El defensor también señaló que “fuimos muy superiores al rival y quizás cuando convertimos el rival levantó un poco. En el segundo tiempo los llevamos por delante y creo que nos quedamos con una justa victoria”.

En el final, el marcador central indicó que “faltan noventa minutos que serán muy duros y creo que Independiente hizo las cosas bien para llevarse el triunfo. Quizás nos queda el sabor amargo por el gol que nos hacen ellos debido a que casi que no nos inquietaron”.

